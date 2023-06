Miniskleníky môžu byť zo skla aj z lexanu

Máte pri dome už len menší kúsok pozemku? Chceli by ste pestovať zeleninu, no kvôli nedostatku miesta sa to nedá? A nepremýšľali ste nad kúpou či výrobou skleníka alebo miniskleníka? Pre pestovanie základných druhov zeleniny je jeho veľkosť viac ako vyhovujúca a vy si tak môžete splniť sen o záhradníčení a konzumácii zdravej zeleniny.

Bohatá úroda aj v miniskleníku

Skleník oceníte v prípade, že chcete pestovať priesady, ktoré následne vysadíte do záhrady, alebo chcete mať stálu zásobu sezónnej zeleniny od neskorej jari až do jesene. Môžete tu pestovať prakticky všetko v závislosti od ročného obdobia a úrodu si užijete omnoho dlhšie, než pri klasickom pestovaní na záhonoch. Výberu plodín je potrebné prispôsobiť aj veľkosť skleníka a typ výplne/mieru zasklenia. V praxi sa môžete stretnúť s tromi základnými typmi:

sklenené – prakticky celý skleník je zo skla. Optimálne podmienky pre pestovanie uhoriek či paradajok. V strede sa nachádza chodník a vy tak môžete ľahko zbierať úrodu, no hlavne sa o rastlinky starať. Sklo prepúšťa veľa slnečného žiarenia, ale aj zimu. Pripravte sa na vyššie výdavky spojené s kúrením

– prakticky celý skleník je zo skla. Optimálne podmienky pre pestovanie uhoriek či paradajok. V strede sa nachádza chodník a vy tak môžete ľahko zbierať úrodu, no hlavne sa o rastlinky starať. Sklo prepúšťa veľa slnečného žiarenia, ale aj zimu. Pripravte sa na vyššie výdavky spojené s kúrením polozasklené – spodná časť skleníka je tvorená betónom a až následne sú umiestnené sklenené výplne. Súčasťou takýchto skleníkov môže byť kúrenie, rôzne poličky, závesné konštrukcie, dokonca stoly. Vhodnejšie na pestovanie priesad

– spodná časť skleníka je tvorená betónom a až následne sú umiestnené sklenené výplne. Súčasťou takýchto skleníkov môže byť kúrenie, rôzne poličky, závesné konštrukcie, dokonca stoly. Vhodnejšie na pestovanie priesad kombinované skleníky

V skleníku je dôležité aj kúrenie, v zime minimálne temperovanie. Podmienky pre pestovanie budú totiž ideálne takmer po celý rok. Kúrenie doriešite buď elektrickým obvodom, alebo zapojením skleníka do systému ústredného kúrenia. Potrebné je nielen kúriť, ale aj vetrať, aby ste vypustili von nadmernú vlhkosť aj nahromadené teplo. Vetrať môžeme cez dvere, strešné a bočné okná. Škodiť môže aj príliš veľa slnka, preto nezabudnite na tieň. Alternatívou je napr. umiestnenie skleníka v blízkosti väčšieho stromu. Ak takúto možnosť nemáte, pomôžu aj slamené rohožky na okná či špeciálne nátery na sklo. A čo s polievaním? Zavlažovací systém alebo klasická krhla, iné možnosti nemáte.

Nech si už vyberiete veľký alebo malý skleník, kľúčové bude jeho umiestnenie. Do úvahy berte aj vplyv svetových strán, množstvo slnečného žiarenia, prípadne smer vetra. Orientácia na západ a východ je ideálna pre pestovanie v lete, sever a juh prajú zasa zimnému záhradkárčeniu. Ak bude okolo skleníka hvižďať vietor, rátajte s tepelnými stratami. Skúste nájsť pre skleník záveternú stranu.

Konštrukcia skleníka je spravidla hliníková, z pozinkovaného železa, prípadne z inej zliatiny. Kvalitný skleník by mal mať okná, predné aj zadné dvere. Môže byť montovaný, alebo mu budete musieť pripraviť základy. Druhá možnosť sa teda nezaobíde bez výkopových prác. Na druhej strane, skleník vám bude slúžiť, pri dobrej starostlivosti, aj niekoľko desiatok rokov a vstupná investícia aj vynaložená námaha sa vám vrátia. V ponuke nájdete aj tzv. miniskleníky, avšak pre viacčlenné rodiny sú nevyužiteľné. Veľkosť skleníka prispôsobte veľkosti a potrebám vašej rodiny. Veľké skleníky rovná sa pestovanie viacerých druhov zeleniny, väčšie rozostupy a ľahšia starostlivosť.

Aj o skleník sa budete musieť starať, teda, ak chcete, aby vám dlho slúžil. Starostlivosť sa odvíja od materiálu konštrukcie a druhu výplne. Železo a zliatiny si časom vyžiadajú nejaký ten náter proti korózii, drevo zasa impregnáciu a natieranie ochrannými olejmi. Sklo je krehké a veľmi ľahko sa rozbije. Sklenené tabule pravidelne prezerajte a v prípade prasknutia odporúčame ich výmenu. Silnejší vietor by mohol poškodené sklo vyraziť a spôsobiť omnoho väčšie škody. To, že je to nebezpečné snáď netreba ani zdôrazňovať. Aj skleníky disponujú doplnkovým príslušenstvom, napr. regále, poličky, háčiky, závesné systémy. Je toho veľa. Poobzerajte sa po niečom a uľahčite si prácu pri starostlivosti o milovanú zeleninu.

