Liečivá a výživná polievka, ktorá pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi a zmierňovať zápaly

Pečenie do mäkka

Vložte plech so zeleninou do vyhriatej rúry a pečte približne 35 minút. Dôležité je, aby papriky a batat zmäkli, karfiol sa sfarbil do zlatista a cesnak zmäkol tak, že dužinu neskôr ľahko vytlačíte zo šupky.