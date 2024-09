Lepiaci valček je neoceniteľným pomocníkom! 7 tipov, ako ho využiť

Tento malý pomocník skvele dokáže odstrániť prach, vlasy, lupiny aj chlpy domácich maznáčikov z oblečenia.

Ale tu je pár osvedčených tipov, ktoré určite skôr alebo neskôr oceníte.

Čo takto upratať kabelku?

Lepiaci valček Foto: František Stacho

Kabelku má hádam každá žena. Nosíme v nej rôzne veci, či už potrebné, alebo nepotrebné. Občas ju využívame aj na kozmetiku, dávame do nej menšie nákupy, alebo desiatu deťom na výlety. Pri tom všetkom vzniká a spodu kabelky rôznorodý odpad, ktorý práve vďaka malému pomocníkovi, lepiacemu valčeku, hravo odstránime. Nalepia sa naň všetky zvyšky, prach aj omrvinky.

Odstráni prach zo závesov a tienidiel na lampách



Lepiaci valček Foto: František Stacho

Tienidlá lámp a závesy, čo si budeme klamať, vyzerajú síce pekne, aj nám zútulňujú naše domácnosti, sú praktické, no sú to veľké lapače prachu. Prach sa z nich potom dokáže šíriť po nábytku, dýchame ho a tým si môžeme privolávať rôzne zdravotné komplikácie, ako napríklad alergie. Prať ich každý týždeň Preto je ďalším z využití lepiaceho valčeka práve to, že s ním dokážeme hravo odstrániť prach aj zo závesov a tienidiel lámp.

Je neoceniteľný pri upratovaní auta

Lepiaci valček Foto: František Stacho

Máte radi svoje auto, no máte napríklad deti, ktoré si radi občas niečo „zachrumnú“ počas jazdy. Ťahať sa s vysávačom k autu, nie je až tak komfortné. Preto je tu riešenie v podobe lepiaceho valčeka, ktorý vám pomôže s uprataním vášho vozidla. Tým že je malý, šikovne sa dostane všade, kde je treba.

Zbaví vás zvyšných črepín

Hádam každému z nás sa už stalo, že sa nám niečo vyšmykne z ruky a rozbije sa to. Či už pohár, tanier, zrkadielko. Črepy bývajú nebezpečné na poranenie a preto sa ich vždy snažíme rýchlo upratať. Črepy zvykneme potom pozametať a zvyšky povysávať vysávačom. Ale aj tak, sa nám nie vždy podarí aj tie najdrobnejšie dostať a nie vždy ich vidíme. Preto odporúčame na záver ešte miesto, kde sme mali črepy prejsť lepiacim valčekom, ten na seba nachytá všetky zvyšky črepín.

Očistí steny a stropy pred maľovaním

Chystáte sa maľovať? Potom viete, že pred samotnou maľovkou, musíte steny pripraviť, najprv očistiť od prachu a nečistou a potom napenetrovať. S týmto vám pomôže práve šikovný pomocník, lepiaci valček.

Vyčistí stropy

Najmä v kuchyni je strop zaťažovaný rôznymi nečistotami, ako mastnotou z varenia. Ak je navyše ozdobný, lemovaný lištami, je to omnoho zložitejšie na údržbu. Preto neváhajte vyskúšať na vyčistenie stropov lepiaci valček.

Poradí si z ihličím a trblietkami pod vianočným stromčekom

Vianoce sú síce len raz do roka, no všetci dobre poznáme, ako je to z ihličím pod vianočným stromčekom. A je jedno, či je živí, alebo umelý. Jednoducho to opadáva. Okrem toho, mnohí máme ako ozdoby vianočné gule, alebo iné ozdoby, na ktorých sú trblietky, ktoré tiež majú vo zvyku opadávať. Na tieto nečistoty je ideálny lepiaci valček. Poradí si s tým lepšie, ako vysávač.