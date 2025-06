Lamantíny. Nežné morské obry, ktoré fascinuje ich pôvod aj správanie

Lamantíny, známe aj ako morské kravy, patria medzi najzaujímavejšie a zároveň najmierumilovnejšie morské cicavce na svete. Napriek svojej impozantnej veľkosti sú pre ľudí úplne neškodné. Ich prítomnosť vo vode však dokáže neznalého plavca poriadne zaskočiť, pretože nie každý hneď spozná, o aké tvory ide.

Obrovskí a pokojní obyvatelia morí

Lamantíny (Trichechus manatus) sú veľké morské cicavce, ktoré dorastajú do dĺžky od dvoch až takmer piatich metrov a môžu vážiť až 600 kilogramov. Ich telo je robustné, zakončené plochým, širokým chvostom, ktorý využívajú na pomalý, no vytrvalý pohyb. Obývajú plytké, teplé vody Mexického zálivu, Karibiku a pobrežné oblasti juhovýchodnej časti USA, pričom ich najznámejšou domovinou je pobrežie Floridy.

Nečakaní príbuzní slonov

Zaujímavosťou je, že lamantíny sú príbuzné suchozemským slonom. Ich najbližšími známymi príbuznými sú práve tieto majestátne cicavce, ako aj drobné cicavce zvané damany, ktoré svojím vzhľadom pripomínajú svište. Tento fakt je dobre viditeľný napríklad v štruktúre ich chrupu, tvare lebky a spôsobe, akým spracúvajú potravu.

Zvedavosť ako súčasť ich povahy

Lamantíny sú známe svojou prirodzenou zvedavosťou a hravosťou. Často sa stáva, že priplávajú k ľuďom, člnom alebo potápačom, aby si ich zblízka obzreli. Táto priateľská povaha ich však neraz dostáva do problémov, pretože ich pomalý pohyb ich robí veľmi zraniteľnými voči motorovým člnom a lodným vrtuliam. Ľudia, ktorí sa s nimi vo vode stretli, často popisujú zážitok ako veľmi pozitívny a nezabudnuteľný.

Ohrozený druh, ktorý takmer vyhynul

História lamantínov bola poznačená neustálymi hrozbami zo strany človeka. Už na konci 19. storočia bol zakázaný ich lov, no ich populáciu ďalej ohrozovali kolízie s loďami, zamotanie do rybárskych sietí a znečistenie morí. V 90. rokoch minulého storočia bola ich situácia tak vážna, že vo vodách Floridy žilo len okolo 1 300 jedincov.

Vďaka intenzívnym ochranárskym snahám, regulácii rýchlosti lodí a prísnejšej kontrole ľudskej činnosti sa populácia lamantínov postupne zotavila. V súčasnosti žije v oblasti Floridy približne 7 500 jedincov, a druh tak už nie je považovaný za bezprostredne ohrozený, hoci stále zostáva citlivý a vyžaduje ďalšiu ochranu.

Prečo dostali meno „sirény“?

Lamantíny sú zaradené do vedeckého radu sirén, pomenovaného podľa starovekých mýtických bytostí – sirén. Podľa legiend sirény svojím spevom lákali námorníkov do záhuby, no v prípade lamantínov je spojenie s mýtmi skôr ironické. Ich „hlasový prejav“ totiž pripomína skôr vysoký piskľavý zvuk než melodický spev.

Obľúbená turistická atrakcia

Mnoho návštevníkov Floridy a Karibiku považuje stretnutie s týmito zvieratami za jeden z najkrajších zážitkov počas svojej dovolenky. Existujú dokonca oblasti, kde sa loamantíny pravidelne zdržiavajú a turisti sa ich môžu pozorovať alebo s nimi plávať v ich prirodzenom prostredí – vždy však pod dohľadom a s rešpektom k pravidlám ochrany týchto citlivých a vzácnych živočíchov.