Kuchyňa s ostrovčekom? Určite áno

Akákoľvek veľkosť, tvar, spôsob umiestnenia, to všetko je výhodou, spolu s možnosťou pridania na atraktívnosti tejto miestnosti. Tento typ kuchyne má však aj mínusy, konkrétne jeden. Vyžaduje si dostatok priestoru.

Dvojlinka

Dvojlinka je v podstate názov pre dve protiľahlé „kuchynské linky“. Jedna časť môže pozostávať napríklad zo spodných a horných skriniek alebo zo vstavaných vysokých potravinových skríň. Druhá časť je tvorená „ostrovčekom“.

Aj keď sa v podstate v súbežnej dvojradovej kuchyni podľa terminológie nejedná o ostrovček, môžeme druhú časť kuchynskej linky označiť týmto pomenovaním, pretože nie je ich priamou súčasťou, ale stojí „osamote“ oproti nim. Opäť stojí za zmienku spomenúť jednotlivé zóny kuchyne, ktoré sa kvôli jej funkčnosti oplatí dodržiavať. Viac sa dočítate v článku „Rohové kuchynské linky sú najčastejšie do L.“.

V prípade riešenia kuchynskej linky v „dvojrade“ by mala byť chladnička a skrine na uskladnenie potravín na jednej strane, spolu s rúrou na pečenie, prípadne mikrovlnou rúrou či integrovaným kávovarom. Druhá strana by mala potom zahŕňať umývacie centrum a varnú zónu.

Samozrejme, plochy sa dajú aj kombinovať. Na ostrovčeku môžete mať iba varnú plochu alebo iba umývaciu zónu s priestorom na prípravu jedál. Všetko závisí od veľkosti priestoru, ostrovčeka a jednotlivých kuchynských skriniek. Dôležité je nezabúdať na tzv. trojuholník kuchynských zón.

Rozmery

Kuchyňa s ostrovčekom si vyžaduje viac metrov štvorcových, ale šetriť na priestore medzi kuchynskou linkou a ostrovčekom sa nevypláca. Rozmer pre pohodlné fungovanie medzi protiľahlými časťami kuchynských skriniek je 120 cm.

Keďže obvyklá hĺbka kuchynských skriniek je cca 60 cm, rovnaký rozmer si pripočítajte za kuchynský ostrovček plus priestor medzi nimi a vyjde vám minimálna šírka priestoru pre kuchyňu s ostrovčekom. Samozrejme, všetko závisí tiež od toho, či chcete mať ostrovček aj ako príležitostné sedenie na stravovanie a či jeho rozmery nebudú mať väčšiu hĺbku ako klasických 60 cm.

Ostrovček sa hodí aj do kuchýň usporiadaných do tvaru L či tvaru U. Využiť môžete aj tzv. polostrovček, ktorý je predĺženou časťou kuchynskej linky od jej rohu do priestoru. Opäť hrá hlavnú úlohu priestor. V prípade väčšieho počtu kuchynských skriniek netreba zabúdať na vzdušnosť. Pozor taktiež na prekombinovanie.

Aby ste zvolili ideálne rozloženie skriniek aj pracovných zón kuchyne, váš návrh si najskôr pozrite v 3D vizualizácii. Tak predídete navýšeniu rozpočtu v prípade nespokojnosti s kuchyňou. S tvarmi ostrovčeka taktiež opatrne. Ak ste sa rozhodli pre netradičné atypické tvary, poraďte sa s odborníkmi a opäť siahnite po programoch s návrhom kuchyne v 3D vizualizácii.

Funkčnosť ostrovčeka

Kuchynský ostrovček je praktický jednak pre jeho odkladaciu a pracovnú plochu, a jednak pre možnosť využitia jednotlivých zón prípravy jedál a taktiež sedenia. V prípade umývacej zóny odporúčame zvážiť systém s kuchynským drvičom odpadu. Ak bude súčasťou ostrovčeka varné centrum, inštalácia výkonného a dizajnového digestora je nutnosťou. Siahnuť môžete napríklad aj po špeciálnych variantoch odsávačov pár, ktoré zároveň poslúžia ako dizajnové osvetlenie.

Ostrovček slúži na rôzne účely, ktoré môžete kombinovať. Okrem vyššie spomínaných zón ho môžete využiť aj na barové sedenie. Raňajky a rannú kávu si môžete vychutnať na dizajnových barových stoličkách. Treba si však uvedomiť, že kuchyňa s ostrovčekom je skôr na príležitostné sedenie. Na plnohodnotné stolovanie je potrebná jedáleň alebo kuchynský stôl so stoličkami.

Výhodou ostrovčeka je aj množstvo úložných priestorov. Niektorí skeptici si stále myslia opak. Domnievajú sa, že taký „obdĺžnik či štvorec“ nemôže ponúknuť dostatok odkladacieho miesta na kuchynské náčinie. Opak je však pravdou. V prípade, že máte dostatok priestoru aj pre širší ostrovček, jeho skrinky môžete zdvojiť (chrbtom k sebe a prekryť pracovnou doskou), vznikne tak viac úložnej plochy ako pri bežných kuchynských linkách. Inšpirovať sa môžete v článku „Kuchyne s ostrovčekom? Tu je inšpirácia.“.

