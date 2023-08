Kosačka za traktor len pre veľké záhrady

Máte veľký pozemok s rôznorodým porastom a výškovými predelmi, ktorý je nutné kosiť a udržiavať? Asi je vám jasné, že s klasickou kosačkou na trávu v tomto prípade nepochodíte. Užitočným pomocníkom bude záhradný traktor. Jeho cena síce rodinný rozpočet výrazne zaťaží, avšak mnohostrannosť využitia bude, podľa nášho názoru, dostatočnou odmenou. Pri jeho výbere buďte nanajvýš precízni.

Pomocník na štyroch kolesách

Pred samotnou kúpou starostlivo zvážte, na aké účely budete záhradný traktor potrebovať. Vo väčšine prípadov plní úlohu veľkej kosačky na trávu. K záhradnému traktoru však môžete pripojiť aj rôzne prídavné zariadenia, napr. vozík, valec či radlica, ktoré z neho vyčarujú pomocníka pri prácach na poli. Dôležitá je najmä šírka záberu, pohybujúca sa v rozmedzí 60 – 120 cm. Prihliadajte aj na výkon motora a pohon. V závislosti od členitosti terénu sa budete musieť rozhodnúť medzi predným alebo zadným pohonom. Pri veľmi členitom pozemku voľte pohon na všetkých štyroch kolesách.

Pozornosť by ste mali venovať aj ovládaniu. Skúste sa v traktore posadiť. Všetky ovládacie prvky by mali byť dostupné a dostatočne veľké. Najlepším materiálom je tvrdený plast alebo kov. Jednotlivé páky a gombíky sa len tak ľahko nepoškodia. Skontrolujte si aj kvalitné spracovanie rezacieho noža, v rámci záhradného traktora pôjde totiž o hlavnú časť. Spracovanie a materiál riadiacich častí vypovedajú aj o kvalite výrobcu a značky. Odporúčame vám siahnuť po zákaznícky overených značkách s dlhšou tradíciou na trhu. Dostupnejšie, kvalitnejšie a cenovo prijateľnejšie budú aj náhradné diely a prípadný servis. Štandardná dĺžka záručnej doby sú dva roky. Seriózny výrobca vám ju poskytne na dlhší čas.

Typy strojov

Ridery – vykonáva len kosenie a mulčovanie. Trávu nezbiera ani nevyhadzuje. Dobre sa s ním pohybuje po členitom teréne

Záhradný traktor – všestranný pomocník. Súčasťou základnej výbavy je zberný kôš na trávu. Traktor nielen kosí trávu, ale aj valcuje, pomáha pri orbe, odhŕňa sneh, v prípade pripojenia vozíka pomôže aj premiestniť náklad. Pohyb po pozemku je však o niečo zložitejší

Doplňujúce funkcie a príslušenstvo

Vyhadzovací komín – cez komín je vyhadzovaná tráva. Dôležitý je hlavne jeho jednoduchý tvar, inak sa upchá

Mulčovacia hlava – pokosená tráva zostáva na povrchu trávnika, čo vedie k jeho postupnému prihnojovaniu. V lete sa trávnik navyše nevysušuje

Vyhadzovanie do strán – vyhadzovanie trávy si môžete, v prípade záujmu, aj nasmerovať. Ak má váš traktor zberný kôš a v záhrade vám stojí kompostovisko, vyhadzovanie je zbytočné. Lenže, ak chováte zvieratká a váš traktor disponuje aj mulčovacou hlavou, vyhadzovanie oceníte

Pripojenie vozíka – odvoz ovocia a zeleniny, suchého lístia, konárov a podobne

Tempomat – „zafixovanie“ rýchlosti pri práci so záhradným traktorom

Rozmetadlo – pomáha pri siatí trávneho či iného semena a aj pri následnom hnojení. V zime zasa pri solení zamrznutých plôch

Iné príslušenstvo – k záhradnému traktoru je možné pripojiť aj hrebeň, valec alebo vertikutátor

Starostlivosť

Po každom použití, kosení, dôkladne očistite žacie nástroje. Poslúži aj vodná sprcha, no kvôli ložiskám to veľmi neodporúčame. Lepšie bude ručné očistenie. Trvá síce dlhšie, ale je dôkladnejšie. Prítomnosť motora by vás mala vyzývať aj k pravidelnej výmene oleja. Každé zariadenie má svoj manuál a návod na použitie. Jeho dodanie od výrobcu musí byť samozrejmosťou, avšak rovnakou samozrejmosťou by malo byť aj vaše zaobchádzanie so záhradným traktorom v súlade s návodom na použitie. Len tak sa vám traktor odvďačí dlhou životnosťou a minimom porúch.

