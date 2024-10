Korenie, ktoré máte doma. Účinná podpora pre zdravie obličiek a srdca, pomáha aj pri zlepšení nálady

Bežnou súčasťou našej kuchyne je soľ a čierne korenie, no zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že by ste k nim mohli pridať aj kurkumu? Hoci v našich končinách nie je taká populárna, jej účinky na zdravie sú skutočne pozoruhodné. Pridanie kurkumy do polievok, omáčok či ryže nielen obohatí chuť pokrmov, ale zároveň prospeje aj vášmu telu. Aké výhody kurkuma prináša?

Toto zlaté korenie nie je len na skrášlenie jedla. Kurkuma totiž obsahuje množstvo prospešných látok, ktoré majú priaznivý vplyv na zdravie človeka. Okrem toho, že podporuje správnu funkciu obličiek a srdca, dokáže tiež pomôcť psychike – v dnešnej dobe, keď je na nás vyvíjaný veľký tlak, môže byť práve toto korenie to, čo vám pomôže nájsť vnútornú rovnováhu. Prepracovanosť, stres a únava často vedú k pocitom vyčerpania či úzkosti, s ktorými sa kurkuma vie popasovať.

Ochrana obličiek a srdca

Hlavným dôvodom, prečo je kurkuma taká prospešná, je jej obsah kurkumínu. Táto látka má silné protizápalové účinky, čo je mimoriadne dôležité pre zdravie obličiek a srdca. Zápal v tele môže prebiehať nenápadne, bez toho, aby ste ho vôbec pocítili, no dlhodobý zápal môže vážne poškodiť zdravie. Kurkumín pomáha predchádzať týmto tichým škodcom a chrániť tak vaše telo.

Obličky hrajú v našom organizme kľúčovú úlohu – zabezpečujú odstraňovanie škodlivých látok z tela. Ak ich funkcia oslabne, naše telo to okamžite pocíti. Pravidelné užívanie kurkumy môže podporiť zdravie obličiek a pomôcť im správne fungovať.

Podobne je to aj so srdcom, ktoré je doslova motorom nášho tela. Ak trpí zápalom alebo je narušený krvný obeh, môže to mať vážne dôsledky. Kurkuma pomáha znižovať hladinu cholesterolu, čím prispieva k udržaniu zdravých ciev a správneho prietoku krvi.

Psychická pohoda a zlepšenie nálady

Čo možno prekvapí, je to, že kurkuma má pozitívny vplyv aj na duševné zdravie. Výskumy naznačujú, že kurkumín dokáže zlepšovať náladu a môže byť účinný aj v boji proti depresiám. Ako je to možné? Zápalové procesy sa totiž môžu objavovať aj v mozgu a ovplyvňovať našu psychickú rovnováhu.

Kurkumín v podstate funguje ako prírodné antidepresívum. Jeho účinky na mozgovú chémiu pomáhajú zlepšiť celkový pocit pohody a upokojiť myseľ.

Ako začleniť kurkumu do stravy

Začlenenie kurkumy do vašej bežnej stravy je jednoduché – pridajte ju do ryže, polievok, omáčok alebo si pripravte lahodný nápoj zvaný „zlaté mlieko“, čo je teplý nápoj s kurkumou, ideálny na chladné dni.

Ak nie ste fanúšikom jej špecifickej chuti, môžete siahnuť po kurkume vo forme doplnku stravy, čo vám umožní využiť všetky jej pozitívne účinky bez toho, aby ste ju museli konzumovať priamo v jedle.

Kurkuma je skutočne malý zázrak, ktorý si nájde svoje miesto v každej kuchyni. Okrem toho, že vám pomôže udržať telo v dobrom zdraví, dokáže podporiť aj vašu psychickú pohodu. Stačí ju používať pravidelne a telo sa vám odvďačí.