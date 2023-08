Kompostáreň - cena za výrobu z paliet

Záhrada nám poskytne, pri pravidelnej starostlivosti, mnoho cenných a výživných produktov. Na druhej strane vzniká v záhrade množstvo biologického odpadu, ktorý je potrebné niekde uskladniť a spracovať. Buďte ekologickí a postavte si vlastné kompostovisko. Nevyjde vás to viac, ako zopár eur.

Aj kompostáreň môže byť ekologická a lacná

Kompostovanie je moderný spôsob narábania s biologickým odpadom, jeho spracovanie a výroba vlastného hnojiva – kompostu. Záhrada sa vám, za takto dodané živiny, odmení nádhernou a veľkou úrodou. Súčasný trh ponúka veľa typov kompostérov. Ak chcete ušetriť a využiť materiál, ktorý sa vám len tak povaľuje po dvore, pusťte sa do roboty. Možností máte hneď niekoľko. Použiť sa dá staré pletivo, palety či drevo. Veľkosť kompostéra prispôsobte veľkosti záhrady. Náročnejší môžu siahnuť aj po termokompostéri, ktorý sa vyrába z plastu. Vyznačuje sa stabilnejšou vlhkosťou aj vysokou teplotou. Ideálne podmienky pre vznik kompostu v pomerne krátkom čase. Pokojne si však vystačíte aj s drevenou, lacnejšou, alternatívou.

Poviete si, kompost môžem uložiť aj niekde v rohu a hotovo? Áno, to môžete, lenže namiesto kompostu vám vznikne len obrovské, zapáchajúce hnojisko. Kompostovanie je riadený, kontrolovaný proces s jasným postupom. Siahnite po paletách, vytvorte ohradu a kompostér je na svete. Vyberte mu stabilné miesto a môžete začať kompostovať. Prísady do kompostu by mali byť pestré, v opačnom prípade začne hmota hniť.

Spodná časť kompostu musí byť v kontakte so zeminou. Práve zo zeme sa dostanú k hmote červy a dážďovky, ktoré sú priamymi aktérmi v procese premeny odpadu na výživné hnojivo. Spodnú časť prenechajte konárom, drevnatým stonkám či vňati. Tieto suroviny sú pevné, zabezpečia stabilitu celej hmoty, avšak dobre cez ne prúdi voda. Kompostér umiestnite na polotienisté miesto a raz za rok obsah prevzdušnite. Do kompostu patrí všetko prírodné – rastlinné zvyšky, lístie, konáre či tráva, miesto tam nemá nič umelé ani chemicky upravené.

Pri klasickom kompostéri si na kvalitný kompost počkáte približne rok. Termokompostéry sú omnoho rýchlejšie a hnojiť budete môcť už po niekoľkých týždňoch. Ideálnym riešením sú tzv. urýchľovače. Živou variantou sú svetoznáme kalifornské dážďovky, z biologických prípravkov môžete siahnuť napr. po močovine. Extrémne množstvo dusíka spustí tvorbu kompostu priam raketovou rýchlosťou. To že je kompost hotový spoznáte podľa vône. Vonia totiž ako zemina v lesoch či horách, a hlavne musíte jasne pozorovať prítomnosť substrátu. Po pôvodných surovinách, ktoré ste do kompostéra umiestnili, už nesmie byť ani stopy.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: