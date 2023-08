Koľko stoja okrasné kamene? Cena nie je vysoká

Keď povieme okrasné kamene, väčšina z nás si predstaví skalku, Myslieť si, že je to ich jediné využitie, by však bolo obmedzené. Kamene totiž plnia nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu. Môžu byť súčasťou jazierok, fontán, studní, ale aj v podobe chodníkov, cestičiek, prípadne ako solitérne ozdoby, len tak ležiace v tráve.

Kamene a záhrada patria k sebe asi tak, ako obloha so slnkom. Tvoria nerozlučnú dvojicu, jing a jang. A japonská duálnosť sa uplatňuje nielen v prísloviach, ale aj v samotných záhradách, v ktorých sa využívajú kamene snáď odjakživa. Kamene musia mať v pôde svoje stabilné miesto, musia splynúť s celkovým koloritom záhradného prostredia.

Praktickosť nadovšetko

O estetickom využití okrasných kameňov netreba polemizovať, avšak ich význam tkvie aj v praktickosti. Kamene charakterizuje veľká rôznorodosť. Na trhu sú dostupné v mnohých veľkostiach, tvaroch, štruktúrach, vzoroch či farbách. Využijete ich pri budovaní chodníkov a cestičiek, poslúžia ako náhrada za fasádu či obklad, vybudujete z nich schody, dlažbu aj základy pre altánok, prípadne záhradný domček.

Druh

Rozmanité je aj druhové zastúpenie. Zákazníci najradšej siahajú po prírodnom lámanom kameni. Obľúbená je rula, pieskovec, vápenec či bridlice. Dôležité je, aby mali kamene rôznu veľkosť a nepravidelný tvar. Zachováte tak harmóniu s prírodou. Do skalky sa hodí najmä travertín.

Kamenná estetika

Aj okrasný kameň je tvárny. Že neviete, ako to myslíme? V záhrade s ním môžete pracovať a jeho umiestnenie zosúladiť s vlastnými predstavami. Pri výbere kameňov však zohľadníte celkové vyznenie záhrady, charakter okolia aj zelene. Kameň by mal do prostredia zapadnúť veľkosťou, tvarom, no hlavne farbou. Chcete, aby kameň vynikol? Vystavte ho na obdiv, ako solitér. Menšie kamienky umiestnite popri chodníku, pohoďte ich do trávy, kameň so zaujímavým tvarom postavte k fontáne, po okrajoch terasy, či v blízkosti záhradného jazierka. Fantázii sa v tomto smere hranice nekladú.