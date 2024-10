Keramzit. Skvelý pomocník pre rastliny nielen pri hydropónii

Ak pestujete rastliny, keramzit vám asi nebude neznámy. Sú to keramické guľôčky rôznych veľkostí, ktoré sa používajú na zlepšenie rastových podmienok pre rastliny, a to mnohými spôsobmi. Má množstvo užitočných vlastností, ktoré by nemali chýbať v arzenáli žiadneho pestovateľa. Ak ho ešte nepoužívate, určite vás zaujmú jeho výhody, ktoré vám môžu pomôcť pri pestovaní.

Drenážna vrstva – základ každého pestovateľského úspechu

Drenážna vrstva v kvetináčoch alebo iných nádobách je nevyhnutná na to, aby sa rastliny mohli zdravo rozvíjať. Pri každom sadení alebo presádzaní rastlín je dôležité myslieť na drenáž! Nie je to vôbec zložitá úloha – stačí na dno nádoby nasypať keramzit a potom pridať substrát, do ktorého zasadíte rastlinu. Výška drenážnej vrstvy sa prispôsobuje veľkosti nádoby a potrebám rastliny – menšie kvetináče potrebujú asi 2–3 cm, zatiaľ čo väčšie nádoby môžu vyžadovať aj 10 cm drenáže. Drenáž zabezpečí, že prebytočná voda odtečie preč a korene nebudú trpieť nadmerným premočením, čo tiež prispieva k lepšiemu prevzdušneniu koreňového systému a podporuje zdravý rast.

Odporúčame použiť keramzit Liaflor Classic 8–16 mm, ktorý je vhodný pre pestovanie rastlín. Tento keramzit má neutrálnu hodnotu pH, neobsahuje prísady a je vyrobený z prírodného ílu, vypáleného pri veľmi vysokej teplote, čo zaručuje jeho čistotu bez patogénov.

Ďalšie spôsoby, ako keramzit pomôže vašim rastlinám

Drenáž je len začiatok. Existuje mnoho ďalších spôsobov, ako keramzit môže zlepšiť starostlivosť o vaše rastliny.

Jedným z týchto spôsobov je použitie keramzitu namiesto mulčovacej kôry, či už v kvetináčoch alebo na záhonoch. Aké výhody vám to prinesie?

Regulácia vlhkosti: Keramzit pomáha udržiavať vlhkosť pôdy, čím spomaľuje jej vysychanie a zabezpečuje rovnomerné zavlažovanie. Odolnosť a trvanlivosť: Na rozdiel od mulčovacej kôry, ktorá sa postupne rozkladá a musí sa pravidelne vymieňať, keramzit je trvácny a môže sa používať opakovane bez straty svojich vlastností. Bezpečnosť pred škodcami: Keramzit nepriťahuje škodcov ani hmyz, zatiaľ čo kôra môže prilákať hmyz či slúžiť ako prostredie pre rozvoj húb. Estetika: Keramzit má čistý a upravený vzhľad, ktorý zostáva nemenný dlhé obdobie, na rozdiel od kôry, ktorá časom mení farbu a rozkladá sa.

Hydroponické pestovanie a keramzit

Keramzit je tiež obľúbenou voľbou pre hydroponické pestovanie, či už ide o izbové rastliny, bylinky alebo zeleninu. Koreňom rastlín poskytuje ideálne podmienky – zabezpečuje prístup ku vzduchu a zároveň umožňuje cirkuláciu vody s výživným roztokom. Pred použitím v hydropónii je dôležité keramzit dôkladne opláchnuť, aby sa odstránil prach a drobné čiastočky. Pri hydropónii je nevyhnutné pravidelne kontrolovať pH vody.

Rovnomerné rozloženie keramzitu v nádobe je kľúčové na vytvorenie prostredia, v ktorom voda a vzduch voľne prúdia medzi koreňmi. Odporúča sa používať Liaflor Premium 8–16 mm, ktorý má takmer dokonale guľaté zrná, čo vytvára optimálne podmienky pre rast.

Keramzit má nielen praktické vlastnosti, ale tiež esteticky dobre vyzerá. V porovnaní s inými druhmi kameniva alebo substrátmi je ľahší, nezanecháva neporiadok a dá sa opakovane používať bez toho, aby strácal svoje vlastnosti. Využijete ho nielen pri pestovaní rastlín, ale aj ako dekoráciu, napríklad pri zakrytí povrchu zeminy v kvetináčoch s umelými rastlinami a podobne.