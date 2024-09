Kedy bude čas na posledné kosenie? Nepremeškajte tento deň, trávnik bude na jar krásne zelený

Jeseň je ideálnym obdobím pre poslednú údržbu vášho trávnika pred príchodom zimy. Hoci sa hlavná sezóna pravidelného kosenia už skončila, kosačku ešte rozhodne neodkladajte. Správny čas na posledné kosenie sa totiž rýchlo blíži a správna príprava trávnika vám na jar zaručí krásne svieži zelený koberec. Kedy je teda vhodné naposledy pokosiť trávu?

Kosenie trávnika pred zimou: Kedy je najlepší čas?

Jeseň nie je len časom oddychu a relaxu pri šálke horúceho čaju, ale aj obdobím, kedy sa príroda pripravuje na zimu – a s ňou aj váš trávnik. Aj keď si mnohí myslia, že údržba záhrady končí s koncom leta, pravdou je, že aj trávnik potrebuje pred mrazmi špeciálnu starostlivosť. Preto by ste mali vedieť, kedy je správny čas na posledné kosenie.

Pred tým, než jesenné vetry definitívne pošlú každého do teplého pohodlia domova, nezabudnite na zopár dôležitých úkonov. Jedným z nich je posledné kosenie trávy. Opustiť kosenie pred zimou by mohlo viesť k problémom – príliš vysoké steblá trávy totiž môžu v zime zahniť. Preto sa odporúča trávu skrátiť ešte pred príchodom prvých mrazov, najlepšie do konca októbra.

Kosačka na trávniku Foto: František Stacho

Ako dosiahnuť správnu výšku trávnika?

Pri poslednom kosení je ideálne skrátiť trávu na maximálne 4 centimetre. Príliš vysoká tráva by mohla v zime spôsobovať problémy s hnilobou, zatiaľ čo príliš nízka by zas mohla byť menej odolná voči mrazom. Správne nastavenie dĺžky je teda kľúčové pre zdravie vášho trávnika na jar.

Jesenné hnojenie trávnika

Po vykonaní posledného kosenia by ste sa mali venovať aj hnojeniu. Práve jesenné hnojivo pomôže trávniku prežiť chladné obdobie a zaručí, že na jar bude opäť krásne zelený. Najvhodnejšie je hnojivo bohaté na draslík, horčík a fosfor, ktoré trávnik posilnia a zabezpečia jeho odolnosť. Vyhnite sa hnojivám s vysokým obsahom dusíka, keďže tie podporujú rast, ktorý v tomto období už nie je potrebný.

Prevzdušnenie trávnika

Ďalším krokom, ktorý by ste nemali vynechať, je prevzdušnenie pôdy. Tento proces pomáha pôde lepšie absorbovať živiny, čo zlepšuje celkovú kondíciu trávnika. Prevzdušnenie je jednoduchý spôsob, ako pripraviť váš zelený koberec na zimu a zabezpečiť jeho dobrú formu na nasledujúcu sezónu.

Nezabudnite, že správna starostlivosť na jeseň sa vám na jar mnohonásobne vráti. Trávnik, ktorý bol pred zimou správne skrátený, pohnojený a prevzdušnený, vás na jar poteší svojou hustou a zdravou zeleňou.