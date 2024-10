Je povinné, aby vám kominár kontroloval komín každý rok?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá: áno. Avšak, je toho oveľa viac, čo by mal majiteľ nehnuteľnosti vedieť o údržbe komína. Zanedbanie tejto povinnosti môže viesť nielen k finančným postihom, ale aj k vážnym rizikám, vrátane požiaru celého domu.

Ľudia majú často tendenciu hľadať spôsoby, ako obísť zákony a nariadenia, no v prípade údržby komínov by sa to mohlo veľmi nevyplatiť. Kontrola komínov je zakotvená vo vyhláške, ktorá stanovuje, že komín musí byť skontrolovaný odborníkom minimálne raz ročne. Tento odborník musí byť certifikovaný kominár s oprávnením na vykonávanie týchto kontrol.

Pokuta nie je najväčším rizikom

Čo sa môže stať, ak povinnosť kontroly komína zanedbáte? Môžete čeliť kontrole a následnej pokute, ktorá nemusí byť zanedbateľná, zvlášť ak sa zistí, že komín je v zlom stave alebo jeho porucha vedie k požiaru. Zaplatiť kominára je teda omnoho rozumnejšie, než riskovať vysoké pokuty a ohrozenie zdravia či životov.

Kontrola verzus revízia

Je dôležité rozlišovať medzi kontrolou a revíziou komína. Kontrola je povinná každoročne, avšak revízia je potrebná len v určitých situáciách, ako je uvedenie nového komína do prevádzky, rekonštrukcia spalinových ciest alebo výmena vykurovacieho zariadenia. Revíziu môže vykonať iba certifikovaný odborník, nie bežný kominár.

Revízny protokol je nevyhnutnosť

Po vykonaní revízie vám odborník vystaví protokol, ktorý potvrdzuje, že komín je v bezpečnom stave na používanie. Až po jeho získaní môžete začať kúriť. No nezabúdajte, že o rok budete musieť opäť zabezpečiť pravidelnú kontrolu kominárom.

Ako na komíny?

Pravidelné čistenie je nevyhnutné

Okrem kontroly komína je povinné aj jeho pravidelné čistenie. Väčšinou sa táto činnosť vykonáva v rovnakom čase, keď kominár vykonáva kontrolu. Zákon síce umožňuje, aby si majitelia čistili komín aj sami, ak majú potrebné schopnosti a odvahu, no to neznamená, že sú oslobodení od povinnosti raz ročne privolať kominára na odbornú kontrolu.

Ako často je potrebné čistiť komín?

Frekvencia čistenia komína závisí na tom, či kúrite celoročne alebo sezónne (teda maximálne šesť mesiacov v roku). Pri sezónnom vykurovaní pevnými palivami, ako sú drevo či uhlie, sa komín čistí dvakrát ročne. Ak kúrite plynom alebo kvapalinami, postačí čistenie raz do roka. Pri celoročnom vykurovaní pevným palivom je nutné komín čistiť trikrát ročne, kým pri kvapalnom palive dvakrát. Pri plynovom kúrení sa frekvencia nemení.

Pre istotu skontrolujte doklady

Aj keď máte všetky povinnosti splnené, nikdy nie je na škodu ešte raz skontrolovať všetky doklady týkajúce sa kontroly a čistenia komína. Tak si môžete byť istí, že všetko funguje správne a váš domov je bezpečný.