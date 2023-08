Je lepšia jednokrídlová alebo dvojkrídlová záhradná brána?

Každý pozemok je spravidla ohraničený plotom, súčasťou ktorého býva aj brána. A práve na bránu zamerajte hlavnú pozornosť, pretože je tzv. kráľovnou celého oplotenia. Prinášame vám niekoľko zaujímavých tipov.

Štýlový vstup do domu

Podľa čoho teda vyberať bránu? Základných faktorov je hneď niekoľko. Zvoľte si bránu, ktorá vás bude reprezentovať, ako majiteľov domu. Mala by zaujať, dizajnovo vyniknúť, no zároveň musí harmonicky ladiť s celým prostredím, domom aj okolitou záhradou. Ak bývate na typickej ulici, príliš asi nevyniknete, pretože v radových zástavbách platia isté konvencie.

Ďalším dôležitým faktorom je materiál. Medzi zvyškom oplotenia a bránou musí, opäť, nastať súlad. Súčasný trh ponúka širokú paletu materiálov, vzorov, farieb aj výplní. Nezabudnite zohľadniť fasádu domu či farbu okien alebo vchodových dverí. Posledným kritériom je výška. Mala by byť rovnaká po celom obvode oplotenia. Bránou vyššou, ako zvyšok plota, by ste asi pozitívne nezaujali.

Záhradná fantázia

V prvej časti článku sme sa venovali hlavným záhradným bránam, ktoré tvoria jednu z prístupových ciest k vášmu domovu. Lenže záhradné brány či bránky môžete využiť aj na oddelenie jednotlivých častí pozemku, rekreačnej a úžitkovej záhrady, prípadne zmenšiť pozemok na viacero úsekov. Tu už odstavte konvencie a popusťte uzdu svojej fantázii. Súlad by mal byť zachovaný za každých okolností, avšak pravidlá nie sú až také striktné.

Materiál vyberajte podľa povahy záhrady a záhradných dekorácií. K murovanému ohnisku v strede pozemku sa bude pekne hodiť kovová bránka s murovanými stĺpikmi. Tepané železo voľte ku kovovej lavičke. No a drevo, to má otvorenú cestu vždy. Veď niet záhrady, v ktorej by sa nenachádzal strom či krík. Predstavte si nižšiu záhradnú bránku z latiek, doplnenú starožitnou kľučkou. Nepôsobí to romanticky?

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: