Inšpirácie pre malé záhradné jazierka

Vodné plochy sa stávajú doslova hitom v súčasných záhradách. Vodopády, jazierka, fontány – každému sa páči niečo iné. Máte menšiu záhradu, no túžite po kúsku vodnej hladiny? Práve pre vás sú ako stvorené malé jazierka. Poďte sa s nami inšpirovať.

Ak túžite svoju záhradu doplniť o pokojnú či rozčerenú hladinu a vodné rastliny, prinášame vám niekoľko tipov na ideálne riešenie. Ako bude vyzerať? Aké sú nároky na priestor, umiestnenie či technológiu vášho budúceho jazierka?

Vodná hladina pre pokojnú atmosféru

Tvar a objem Jazierko môže mať akýkoľvek tvar. Ten závisí hlavne od objemu a funkcie jazierka. Určite sa nebráňte dynamickým krivkám či oblým tvarom, ktoré prinesú do záhrady oživenie. Samotné teleso jazierka nemá až také veľké nároky na priestor. Na skutočne malé záhradné jazierko vám postačí aj objem 5 m3. Ak však uvažujete nad rybami, potrebujete väčšie množstvo vody, minimálne 9 m3.

Hĺbka Hĺbka jazierka nesmie byť rovnaká v celom jeho priereze. Rôzne druhy rýb a rastlín vyžadujú rôzne hĺbkové zóny. Preto je veľmi dôležitou súčasťou tzv. plytká zóna. Nachádza sa na okraji vodnej plochy pri brehu a jej hĺbka by nemala byť väčšia ako 40 cm. Do takejto zóny môžete vysádzať menšie druhy vodných rastlín. Samotné dno by malo byť v nezámrznej hĺbke zeme, teda v hĺbke najmenej jeden meter. Radšej navrhnite väčšiu hĺbku (stačí do 2 m), nič tým nepokazíte. Väčšia hĺbka totiž neslúži len na prežitie rýb počas tuhej zimy, má zmysel aj v lete. Vtedy totiž hrozí prehrievanie vody, a tým sa zvyšuje intenzita množenia baktérií či rias, ktoré zakaľujú vodnú hladinu. V hlbšej zóne sa lepšie udržuje aj konštantná teplota a darí sa v nej rastlinám, ktoré majú filtračnú funkciu, najmä leknám, ktoré sú známymi požieračmi živín.

Pohyblivá voda Správne určenie hĺbkových zón, vysadenie vodných rastlín, vpustenie rýb a úprava okolia je len polovicou úspechu. Z dôvodu minimálnej údržby a čo najväčšieho pohodlia pri užívaní si vodného prvku je nevyhnutné investovať do technológie. Predídete tak náročnému a neustálemu boju o čistú vodu, navyše s neistým výsledkom. Podmienkou priezračnej hladiny je najmä cirkulácia vody, ktorú zabezpečíte jazierkovým čerpadlom. Hlavným cieľom je neustály pohyb vody, ktorý riasam výrazne sťažuje podmienky na množenie. Vo filtri sa zachytia niektoré nečistoty. Okrem toho sa voda okysličuje a prechádza cez UV lampu, ktorá riasy priamo zabíja. Aby bola filtrácia vody dokonalá, na hladine by mal plávať výkonný skimmer. Tento hladinový zberač nečistôt sa postará o tie najväčšie a plávajúce nečistoty, ktoré by pieskový filter inak rýchlo zahltili. Bez cirkulácie vody nebude záhradné jazierko alebo iný vodný prvok správne fungovať.

Jazierko aj na kúpanie Zaujímavou alternatívou je vybudovanie kúpacieho záhradného jazierka. Kladie ale oveľa väčšie priestorové nároky, predsa len je minimálna plocha 70 m2 už poriadne veľká do malej záhrady, a tým výrazne zasahuje do prostredia. Veľkou výhodou je spájanie dvoch rôznych funkcií – získate bazén a prírodné jazierko v jednom.

V hlavnej úlohe recyklácia Výbornou alternatívou a zároveň skvelým ekologickým aj ekonomickým spôsobom, ako vybudovať vodný prvok, je použitie starej traktorovej pneumatiky. Tú len zahĺbite do zeme dostatočne hlboko a máte základný skelet pre telo jazierka. Stačí už len natiahnuť jazierkovú fóliu a originálne minijazierko je na svete. Pomerne jednoduché a rýchle riešenie je obmedzené jediným výsledným okrúhlym tvarom.

Voľne umiestnené jazierko Umiestnenie jazierka v rámci záhrady nestráca na čare. Prvým dôležitým krokom je správne zhodnotiť priestorové možnosti na vybudovanie jazierka. Vodná plocha by nemala byť celý deň v tieni, ale ani na plnom slnku. Ideálnym miestom je polotieň a ochrana pred vetrom, v dostatočnej vzdialenosti od veľkých opadavých stromov. Opadávanie listov zbytočne znečisťuje vodnú hladinu a zvyšuje náročnosť údržby

Prečo si zaobstarať jazierko?

Výhody

prirodzene vlhkejší vzduch vďaka odparovaniu z vodnej hladiny počas horúcich letných dní

možnosť pestovania močiarnych či vlhkomilných alebo hydroponických rastlín

možnosť chovu okrasných aj úžitkových rýb

zvýši sa atraktivita záhradného prostredia, najmä pri rovinatých pozemkoch

relaxačné zvuky pri použití vodotrysku či vodopádu

pri kúpacích jazierkach aj možnosť osvieženia v lete

Nevýhody

investičné náklady, treba zaň zaplatiť

nutnosť pravidelnej údržby vody aj rastlín, zazimovanie

ak chcete mať aj ryby, treba ich kŕmiť, ošetrovať…

v záhrade pribudnú vodné živočíchy vrátane komárov

zvuk vodopádu či vodotrysku môže rušiť susedov

Materiál na budovanie jazierka

Betón Jednou z možností je betónový skelet. Vybetónovaný povrch však podlieha skôr technologickým poruchám – v zime sa v betóne objavia trhliny a počas sezóny môže dôjsť k unikaniu vody. Oprava takejto poruchy je nákladná a neefektívna. Nehovoriac o tom, že pri takomto riešení ťažko hovoriť o existencii fauny alebo flóry. Takéto riešenie je vhodné maximálne ako samostatný vodný prvok s cirkuláciou vody napríklad v ultramoderných urbanistických kreáciách.

Stavebnica Inou voľbou je použitie prefabrikovaných dielcov – plastových či iných výliskov. Stavia sa tak ako bazén. Pri takomto riešení však strácate možnosť určiť si ľubovoľný tvar. Záhradné jazierko tak nemusí byť presne podľa vašich predstáv.

Plastová nádoba Po vykopaní jazierka nádobu z tvrdého polyetylénu položte na pieskové dno a zboku ho tiež obsypte pieskom. Výhodou je jednoduchá montáž, tvar je však daný. V bežnej ponuke sú len malé jazierka s plochou do 4 m2.

Fólia Najvhodnejšie je vybudovať jazierko pomocou jazierkovej fólie. Jediným obmedzením v tomto prípade môže byť nedostatok financií a fantázie. Samotné zakladanie pozostáva z vyhĺbenia dostatočne veľkej a hlbokej jamy, vymodelovania požadovaného tvaru a odstránenia ostrých skál na upravenom teréne. Bezpečnosť proti prepichnutiu fólie zvýšite dodatočným pieskovaním brehov a dna budúceho jazierka. Nasleduje uloženie geotextílie proti prerastaniu korienkov a samotnej jazierkovej fólie. Po čiastočnom napustení vodou môžete začať fixovať brehy prírodným kameňom. Dno a steny môžete vystlať kamenivom, ale, samozrejme, vyvarujte sa kamenivu s ostrými hranami.

Niekoľko rád na záver

Vodné rastliny Z praktického hľadiska ich môžeme jednoducho rozdeliť na mäkké plávajúce druhy či druhy rastúce vo vode a na tvrdé, vyrastajúce nad vodou alebo rastúce pri vode. V jazierku by ste mali mať aspoň tri rastlinné zóny líšiace sa zastúpením vody: pobrežné pásmo, močiarne pásmo, pásmo plytkej vody a ideálne aj hlbokovodné pásmo.

Pobrežné pásmo Môžu tu rásť všetky druhy nízkych krov a trvaliek, ktoré obľubujú blízkosť vody, ale nerastú v nej. Zväčša im vyhovuje vyššia vzdušná vlhkosť. Typickým predstaviteľom je vlhkomilná prvosienka.

Močiarna zóna Rastliny rastú vo vode, no sú vzpriamené a väčšia časť ich tela sa týči nad hladinou – na suchu. Veľmi pekným a azda najrozšírenejším predstaviteľom tejto zóny sú močiarne kosatce.

Pásmo plytkej vody Osídľujú ho rôzne druhy vodných tráv či z voľnej prírody dobre známe pálky.

