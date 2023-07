Hodí sa drevená podlaha na terasu a balkón?

Podlaha je dôležitou súčasťou interiéru aj exteriéru. Ak vyberáme podlahu na balkón a terasu, mali by sme byť ešte obozretnejší. Vonku je podlaha vystavená teplu, svetlu aj nadmernému pôsobeniu vody a mrazu. Musí byť preto kvalitná a odolná. Drevo je prírodným materiálom s dlhou tradíciou používania aj v nábytkárskom priemysle. Popularita drevených podláh vyplýva z dizajnu, vzhľadu, neopakovateľnej vône a prirodzeného tepla, ktoré so sebou prináša. Určite je vhodným riešením aj do vonkajších priestorov. Okrem drevenej podlahy máte k dispozícii aj ďalšie možnosti, o ktorých vám prezradíme niečo viac.

Dosky

Balkón a terasa bývajú vydláždené nejakou formou dosiek. Je to logické, balkóny a terasy sú omnoho viac začlenené do oblasti bývania než záhrada a pokiaľ vyjdete zo spálne alebo obývačky do svojej zelenej oázy poteší vás, že pod nohami nepocítite vlhkú zem. Pri výbere dosiek nezabudnite na to, že čím menší vzor má podlahová krytina, tým väčším dojmom bude balkón alebo terasa pôsobiť. Veľkosť vzoru prispôsobte rozlohe vonkajších priestorov. Naplánujte si taktiež malý sklon, aby mohla voda dobre odtekať a neskončila vo vašej izbe.

Granit (žula)

Výhodným riešením je drobná žulová dlažba. Je odolná voči počasiu, vlhkosti a jednoducho sa čistí. Na rozsiahlejších plochách vyniknú pekné nepravidelné tvary žulových dlaždíc.

Prírodný kameň

Dosky z prírodného kameňa, nepravidelne špárované, môžu na vašej terase vytvoriť nádherné vzory.

Dlažba

Nádherne vyzerá na balkónoch a terasách aj dlažba, dobre sa udržiava a je veľmi dekoratívna. Musí byť odolná voči poveternostným podmienkam a taktiež mrazuvzdorná. V mokrom stave by sa dlažba nemala šmýkať. Existujú nádherné terasové dlaždice, ktoré sa pri styku s vodou zmenia na skutočné klzisko. Tento fakt však v obchode zistíte len ťažko. Povrch dlažby by mal byť aspoň trochu drsný, vyhnite sa hladkým povrchom. Pri inštalácii dlažby v exteriéri nanášajte maltu na podklad aj na zadnú stranu dlaždíc.

Tehly

K balkónu alebo terase so stredozemnými rastlinami sa skvele hodí podlaha z tehál. Tehly musia byť mrazuvzdorné.

Drevo

Latková podlaha môže v človeku vyvolávať pocit, že sa ocitol na pristávacom mostíku. To môže pôsobiť obzvlášť romanticky v spojení s peknou drevenou sedacou súpravou. Drevené podlahy sú teplejšie než kamenné. Drevená podlaha je výhodná aj pre rodiny s deťmi, ktoré sa môžu na terase hrať a rodičia sa nemusia obávať, že prechladnú. Chcete mať zo svojej drevenej podlahy dlho radosť? Pravidelne sa o ňu starajte. Bude potrebná impregnácia a pravidelná oprava poškodených miest. Najskôr ich obrúste a následne starostlivo naimpregnujte. Nádoby s rastlinami nedávajte priamo na drevo. Vďaka neustálej vlhkosti by mohlo dôjsť k jeho spráchniveniu. Kvetináče postavte na malé kúsky tehál alebo kameňa. Takto zabezpečíte nepretržité prúdenie vzduchu aj pod nimi. Latkové rošty dodajú vašim terasám a balkónom rovnakú atmosféru ako drevo. V tomto prípade máte aj menší problém s vetraním, než pri uzatvorenej drevenej podlahe. Tento typ podlahy však praje všakovakému hmyzu, ktorý sa v nej môže schovať. Nie je preto najideálnejším riešením.

