Hnojenie zemiakov raz-dva

Bez zemiakov si nevieme predstaviť varenie, ale ani stravovanie. Sú zahrnuté v nespočetnom množstve jedál, môžete ich servírovať ako hlavný chod či chutnú prílohu. Jednoduchosť pestovania a skvelá chuť presvedčia každého, aby sa vydal cestou pestovateľa. Výsledok stojí za to.

Potrebná výživa pre zemiaky

Kedy je ten správny čas na sadenie? Počkajte kým nebude mrznúť. Teplota by dlhodobo nemala klesať pod bod mrazu, čo spadá približne na prelom marca a apríla. Pôda musí byť kyprá a s bohatou zásobou živín. Na jeseň môžete aplikovať kompost alebo maštaľný hnoj, na jar umelé hnojivo. Zemiaky by mali v záhrade rotovať, na rovnakom mieste by sa mali ocitnúť až po štyroch rokoch. Je to prevencia pred škodcami a chorobami.

Aby zemiaky dobre vzišli, je potrebné naklíčenie, o ktoré sa budete musieť postarať sami. Zakúpené zemiaky poukladajte do debničky a prikryte ich jemnou vrstvou zeminy. Nájdite svetlé miesto s teplotou cca 14 stupňov. V teple zemiaky naklíčia a sú pripravené na sadenie. Občas ich môžete pokropiť vodou.

Zemiaky sadíme do jarkov, vzdialených 75 cm. V rámci každého jarku kopeme asi 10 cm hlboké jamky, do ktorých vkladáme zemiaky, klíčkami nahor. Medzi jamkami nechajte 30 cm medzery. Zemiaky zahrňte pôdou a polejte. Mali by vám vzniknúť 15 cm vysoké kopčeky. Odrody zemiakov sa členia na tri základné skupiny – veľmi skoré, skoré a stredne skoré.

Starostlivosť spočíva v okopávaní, odstraňovaní buriny a prihŕňaní pôdy. Nepoškoďte korene. Tieto činnosti robíme len do obdobia kvitnutia, potom už necháme zemiaky na pokoji. Staráme sa výhradne o zálievku. Zožltla zemiakom vňať? Odstráňte ju, vyčkajte približne dva týždne a môžete začať so zberom úrody. Pôda by však nemala byť mokrá po dažďoch

Spôsoby pestovania zemiakov

Slama

Čudujete sa, o čom vám to ideme hovoriť? Zemiaky totiž nemusíte pestovať len klasickým spôsobom. Záhon prekyprite, zapracujte kompost, uložte zemiaky a prikryte slamou. Keď vyjdú lístky, vyformujte zo slamy kopček, v ktorom budú rásť vaše budúce zemiaky. Slama zabráni rastu buriny, aj výskytu škodcov a zemiaky budú pri zbieraní dokonale čisté.

Kvetináč

A máme tu niečo aj pre obyvateľov panelákov. Zaobstarajte si veľký kvetináč s dierami na dne. Nasypte doň zeminu, vložte zemiaky a zasypte zeminou, avšak zemiaky musí byť vidno. Následne opakujeme tieto činnosti: zemiaky podrastú, prisypeme pôdu a tak stále dookola, až kým nie je kvetináč plný. Podporíte tým rozrastanie úrody. Kvetináč dajte na svetlé miesto a zriedkavo polejte.

Vrece

Výsadba je obdobná, ako pri kvetináči. Zaobstarajte si čierne vrece, v spodnej časti urobte dierky a položte vrece napr. do debničky. Vo vreci tak bude cirkulovať vzduch. Postup sadenia je už rovnaký.

Hnojenie zemiakov

Kompost verzus maštaľný hnoj

Obidva spôsoby sú správne a najpoužívanejšie. Pôde aj zemiakom dodajú všetky potrebné živiny. Maštaľný hnoj môžete zapracovať až dvakrát. Prvý raz na jeseň a druhý raz pri samotnej výsadbe. Kompost dodá nielen živiny, ale aj zabráni úniku vlhkosti z pôdy.

NPK

Používame hlavne na jar. Hnojivo aplikujeme pri výsadbe pod zemiaky a v neskoršom období na listy. Toto viaczložkové hnojivo dodá potrebné živiny pre rast a správny vývin plodov. Dusík rozhodne neaplikujte v jesennom období, pretože počas zimy dôjde aj tak k jeho vyplaveniu. Dobrý nie je ani prebytok dusíka. Podporí bujný rast vňate, čím sa rastliny začnú prekrývať a vytvoria sa vhodné podmienky pre formovanie plesne.

Bio hnojivá

Prírodné je, podľa nášho názoru, asi najlepšie. Vypestujete si tak, bez zbytočnej chémie, zdravú a kvalitnú úrodu zemiakov. K dispozícii sú napr. prípravky, obsahujúce humáty a morské riasy. Siahnuť môžete aj po minerálnom hnojive s obsahom zeolitu. Všetky spomenuté prípravky pôsobia na zemiaky priaznivo vo všetkých vegetačných fázach. Starajú sa o kvalitnú a bohatú úrodu, posilňujú imunitu a kondíciu rastlín v boji proti škodcom, pôsobia preventívne voči plesňovým ochoreniam, ktorými zemiaky častokrát trpia.

