Hľadáte žalúzie na plastové okná? Pomôžeme vám

Ľudia slovo žalúzie často používajú pre všetky produkty tieniacej techniky. Pokúsime sa vám ľahko a prehľadne vysvetliť ako sa jednotlivé produkty volajú, aké sú ich výhody a kam sa najčastejšie používajú. V dnešnej dobe máte na výber oveľa viac možností, než len klasické žalúzie ovládané retiazkou.

Nájdite ideálne „oblečenie“ pre vaše okná

Ak hľadáte klasické žalúzie, máte k dispozícii vnútorné horizontálne žalúzie. Najčastejšie sa používajú do plastových okien v bielej farbe. Môžu byť aj v mnohých dekoroch zladené ku dreveným oknám. Slúžia hlavne na zatienenie pred slnkom a chránia pred pohľadmi zvedavých susedov. Nevytvoríte nimi absolútnu tmu. Na výber je aj luxusné prevedenie drevených žalúzií, ktoré vyzerajú skvele na každom okne. Pokiaľ hľadáte väčšie zatienenie a chcete si v miestnosti uchovať príjemnú teplotu aj v letných mesiacoch, zvoľte vonkajšie žalúzie. Sú moderným, ale aj veľmi funkčným prvkom pre váš domov. S ich pomocou znížite v lete teplotu pokojne aj o 9 stupňov.

Obvyklým mýtom je, že vertikálne žalúzie sa hodia len do kancelárie. Je to síce ich najbežnejšie použitie, avšak už zďaleka nie jediné. Platilo to v období, keď ste si mohli vybrať maximálne zo šiestich odtieňov farieb. Dnes máte k dispozícii viac ako 120 druhov, typov, farieb a najrôznejších prevedení vertikálnych žalúzií. Tie sa potom výborne hodia aj do obývačiek v domoch, či bytoch. Na trhu sú dostupné aj ďalšie produkty, ktoré skvele plnia funkciu tienenia a zároveň to nie sú žalúzie.

látkové rolety – nahrádzajú funkciu žalúzií a sú vhodné do všetkých interiérov

– nahrádzajú funkciu žalúzií a sú vhodné do všetkých interiérov duorolety – moderná podoba látkových roliet, sú variabilnejšie a jedným zatiahnutím sa dajú regulovať

– moderná podoba látkových roliet, sú variabilnejšie a jedným zatiahnutím sa dajú regulovať japonské steny – dobre vyzerajú, hodia sa na zatienenie veľkých priestorov s oknami až k zemi

– dobre vyzerajú, hodia sa na zatienenie veľkých priestorov s oknami až k zemi plissé – najmodernejšie tienenie pre plastové okná, veľmi variabilné

– najmodernejšie tienenie pre plastové okná, veľmi variabilné vonkajšie rolety – vytvoria absolútne zatemnenie a majú perfektné izolačné vlastnosti

– vytvoria absolútne zatemnenie a majú perfektné izolačné vlastnosti markízy – slúžia na zatienenie terás a vonkajšieho priestoru

Najrozšírenejším typom sú horizontálne žalúzie. Vybrať si musíte podľa toho, aké máte okno – plastové, drevené, hliníkové. Jednotlivé typy si predstavíme bližšie.

Žalúzie do plastových okien

V tomto prípade máte výber celkom ľahký. Do týchto okien si totiž môžeme vybrať zo všetkých prevedení a variantov. Napriek tomu vám ale odporúčame hlavne žalúzie HIT I alebo HIT II, ktoré boli navrhnuté priamo pre plastové okná a vyzerajú na nich najlepšie. V čom sa odlišujú? Žalúzia HIT I má predĺžené telo a je širšia než decentnejšia HIT II. Ak meníte na svojom okne starú žalúziu za novú, budete zrejme potrebovať HIT I. V prípade inštalácie žalúzie HIT II by vám totiž po stranách vznikli diery. Žalúzie HIT II pôsobia elegantnejším dojmom, pretože majú krytky zapustené v tele žalúzie. Medzi prvou lamelou a telom žalúzie je navyše výlisok, ktorý bráni presvitaniu svetla.

Žalúzie do drevených okien

Drevené okná sa delia na tri podkategórie: Euro okná, kastlové okná a medzi-sklenné okná. Pre Euro okná platí to isté, čo pre okná plastové. Nezabudnite si k žalúziám doobjednať aj dištančné podložky, kvôli úzkej zasklievacej lište ich budete potrebovať. Pri starých kastlových oknách sa žalúzie obvykle montujú do medzipriestoru okna.

Žalúzie do hliníkových okien

Hliníkové okná sú vďaka svojim úzkym a pevným rámom veľmi elegantné, preto vám odporúčame decentné žalúzie HIT II alebo žalúzie Systém 25.

