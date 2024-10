Elektrikári stále varujú. Týchto 10 zariadení nepatrí do predlžovacieho kábla

S elektrinou by sme nikdy nemali experimentovať. Neodborná manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca smrti, nehovoriac o riziku požiaru, ktorý by nás mohol priviesť domov do vyhoreného bytu. Preto je dôležité vedieť, čo zapájame do predlžovacích káblov, aby sme predišli nebezpečenstvu.