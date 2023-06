Bývanie ako hra – jej súčasťou môžu byť aj lustre!

Nie nadarmo sa hovorí, že veľa vecí v živote závisí na našom uhle pohľadu. Napríklad také zariaďovanie nového bytu nie je nevyhnutné uchopiť len ako niečo náročné, spojené so sťahovaním vecí a množstvom práce. Dá to poňať oveľa optimistickejšie, v podstate aj ako hra. Veď predsa idete do svojho nového vysnívaného bývania, tak by ste sa mali tešiť. A naozaj si skúste jednotlivé činnosti spríjemniť a brať ich ako hru.

Aj osvetlenie môže byť ako hra

Medzi základné činnosti v rámci zariaďovania nového bývania patrí aj riešenie osvetlenia. Aj toto je na prvý pohľad možno trochu nudná činnosť, no je absolútne nevyhnutná. No a pri správnom prístupe to môže byť dokonca zábava! Nemusíte totiž ostať len pri štandardných bodových svietidlách či lampách. Čo tak skúsiť štýlové lustre, ktoré sa opäť vracajú do módy?

Svoje miesto nájdu nielen v obývavej izbe, ale skvele sa budú vynímať aj v kuchyni nad jedálenským stolom alebo ostrovčekom, či napríklad v spálni. Nezabúdajte ich kombinovať aj s ďalšími typmi osvetlenia, aby ste vytvorili príjemné a útulné prostredie.

Vyhrajte sa s lustrami

S lustrami sa totiž dá naozaj vyhrať. Niežeby iné typy osvetlenia boli zlé, to vôbec netvrdíme. Avšak lustre sú jednoducho iné. A po tom, ako možno boli v miernom útlme, sa znovu v plnej paráde vracajú na scénu. Majú svoju jedinečnú estetickú hodnotu, ktorá je pre mnohých dôležitá. Dokážu vniesť do priestoru niečo nové, dajú sa aj zaujímavo variovať a môžu byť dominantným prvkom miestnosti.

Retro či moderný štýl?

Súčasné lustre by mali uspokojiť tých, ktorí majú viac radi retro, rovnako aj tých, ktorí milujú najnovšie vychytávky. Môžete si totiž vybrať napríklad štýlové rustikálne lustre, no aj moderné lustre, ktoré môžu byť napríklad stmievateľné či na pohyblivom lanku, takže ich dokážete posúvať nižšie a vyššie. Rovnako bývajú vybavené modernými aplikáciami. Skrátka, s lustrami sa dá pri zariaďovaní obývačky či iných miestností naozaj vyhrať. Vďaka vhodnému osvetleniu dokážete izbe vdýchnuť úplne inú atmosféru.

Informačný servis