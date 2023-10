Ako zariadiť interiér chaty či chalupy?

Interiér chaty či chalupy, v každom prípade má drevo hlavné slovo. To však neznamená, že jeho štruktúra musí byť na podlahách, stenách aj strope. Ide predsa o to, aby estetický výsledok pôsobil útulne, no zároveň sviežo. Odtiene bielej preto budú vhodnou kombináciou. A čo ďalšie farby, materiály a vzory?

Drevené chaty a interiér v mnohých podobách

Pri zariaďovaní tohto druhu by ste mali myslieť na jednu dôležitú vec – interiér chalupy by sa mal líšiť od každodenného bývania. Neznamená to však, že ak je vaším obľúbeným štýlom minimalizmus, úplne od neho upustíte. Naopak, sú to vaše priestory, a tak by ste sa v nich mali cítiť príjemne a prirodzene. Štýlovú jednotu teda môžete zachovať.

Hlavným rozdielom bude do interiéru vniesť čo najviac prírodných materiálov a motívov. Kuchynský stôl a stoličky, lavica z masívu, postele z rovnomenného materiálu, konferenčný stolík nesúci aspoň kombináciu dreva – chatový nábytkový základ. Sedačka v odtieňoch hnedej, béžovej, ale aj sivej výborne zapadne. Chýbať nesmie kreslo. Či zostanete verní klasike, a teda hojdaciemu kreslu, je len na vás.

Luxusné chaty interiéru doprajú aj kožené sedenie, kožušiny a kuchynské vybavenie, za ktoré by sa nemusela hanbiť žiadna gazdinka. Aj tu však platí zásada zachovania „klasiky“. Vizuál kuchynskej linky ponechajte tradičný, no jej vnútorné priestory pokojne vybavte vychytávkami a modernými spotrebičmi. Ani umývačka riadu nebude krokom vedľa, ak si so sebou pravidelne beriete aj početnú rodinu.

Interiér vidieckej chalupy – čo v ňom nesmie chýbať?

drevená podlaha a priznané trámy

nábytok z masívu

kozub, krbové kachle alebo piecka

závesy a záclony z prírodných materiálov (aj mechovina previazaná ozdobným tenkým lanom vyzerá atraktívne)

vzory – káro, florálne motívy, podoby kože hovädzieho dobytka na rôznych povrchoch

koberce, no skôr vo variante behúňov

osvetlenie s nádychom dôb minulých

vankúše a deky (opäť dôraz na kvalitu prírodných materiálov)

doplnky – vázy a džbány nie sú nutnosťou, no hrnčeky na kávu či čaj v tradičnom štýle by na poličke nemali chýbať

dekorácie – ak ste sa rozhodli vystaviť rôzne dobové predmety, dbajte na ich správne umiestnenie (inak by mohli vyzerať ako haraburdie)

vysedené gauče sem nepatria, prišli ste si predsa odpočinúť…

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: