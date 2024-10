Ako sa zbaviť škvŕn od oleja, čaju alebo čokolády na pohovke? Kombinácia mlieka a citróna funguje

Pohovka je stále v dobrom stave, no trápi vás pár nevzhľadných škvŕn, ktoré vznikli po rozliatom čaji, čokoládových prstoch alebo mastnote? Nemusíte zúfať, aj takéto škvrny sa dajú odstrániť. Skúste tieto jednoduché domáce prostriedky.

Čistenie čalúnenia pohovky nie je jednoduché

Nie vždy sa dá jednoducho stiahnuť poťah, vložiť ho do práčky a po pár hodinách ho vyvesiť čistý a svieži. Vo väčšine prípadov je to takmer nemožné, a preto prichádza na rad trocha kreativity. Ak nemáte chuť investovať do drahých špeciálnych čistiacich prostriedkov, môžete využiť veci, ktoré už máte doma.

Ako odstrániť škvrny od čaju?



Je dobré mať po ruke najlepšie čistiace prostriedky, ale tie zvyčajne nie sú lacné. Ak ich práve nemáte poruke, oplatí sa reagovať rýchlo a použiť domáce čistiace metódy. Zaschnuté škvrny sú oveľa ťažšie odstrániteľné, preto treba konať čo najskôr.

Škvrny od čaju sa často dajú odstrániť celkom jednoducho, ale záleží na type textilu a na tom, ako dlho bol čaj v kontakte s látkou. Materiály, ktoré sú svetlé alebo veľmi savé, môžu odhaliť každú nečistotu.

Zaujímavé je, že na čajové škvrny dobre funguje kombinácia mlieka a citróna. Ak ste pohovku poliali čajom, najprv čo najrýchlejšie odstráňte prebytočnú tekutinu papierovou utierkou alebo handričkou. Potom jemne potrite škvrnu mliekom a nechajte chvíľu pôsobiť.

Následne mlieko odstráňte vlhkou handričkou. Potom aplikujte citrónovú šťavu, ktorá pomôže zbaviť sa prípadných tmavých zvyškov. Citrón má mierny bieliaci účinok, no nie natoľko silný, aby látku úplne odfarbil. Ak sa obávate o farbu poťahu, najskôr citrónovú šťavu vyskúšajte na menej viditeľnom mieste.

čistenie fľaku na pohovke Foto: František Stacho

Ako si poradiť s inými škvrnami na pohovke?

Pri odstraňovaní škvŕn od čokolády alebo iných nečistôt sa môžete spoľahnúť aj na glycerín. Mnoho špeciálnych čistiacich prostriedkov na čalúnenie a koberce je založených práve na glyceríne, takže môžete použiť aj priamo tekutý glycerín. Naneste ho na škvrnu, nechajte pôsobiť a potom ju vyčistite vlažnou vodou a špongiou alebo handričkou.

Glycerín je tiež veľmi účinný pri odstraňovaní pigmentových škvŕn od značkovačov alebo fixiek. Najskôr škvrnu navlhčite vysokopercentným alkoholom, ktorý rozpustí farbu a rozšíri škvrnu. Potom naneste glycerín a dočistite miesto.

Ak ide o mastné škvrny, napríklad od oleja, šľahačky či mastných zvyškov jedla, najprv sa pokúste čo najviac mastnoty odstrániť. Vhodné je použiť jedlú sódu, kypriaci prášok, kukuričný škrob alebo rozdrvenú kriedu.

Posypte škvrnu vybraným práškom, jemne ho vtierajte a nechajte pôsobiť aspoň 15 až 30 minút. Potom prášok povysávajte a miesto vyčistite teplou vodou s čistiacim prostriedkom, glycerínom alebo alkoholom.