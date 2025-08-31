Ako sa vyhnúť útokom žraloka v Chorvátsku? Najčastejšie chyby turistov a rady odborníkov

Žraloky sú pre mnohých ľudí symbolom strachu a nebezpečenstva, no pravdou je, že riziko ich útoku v Chorvátsku je minimálne. Napriek tomu sa ojedinelé prípady stali a médiá im vždy venovali veľkú pozornosť. Ak sa chystáte dovolenkovať na Jadrane, určite vás zaujíma, či je more bezpečné a ako sa správať, aby ste sa so žralokom nestretli.
Historické útoky v Jadrane
Od začiatku 20. storočia bolo v chorvátskych vodách zaznamenaných približne 25 útokov žralokov, pričom 14 z nich skončilo tragicky. Posledný smrteľný prípad sa stal v roku 1974 pri Omiši v strednej Dalmácii, keď 21-ročného nemeckého turistu Rolf Schneidera napadol žralok biely.
Ešte väčšiu pozornosť vyvolal incident z roku 2008 pri ostrove Vis. Skúsený slovinský inštruktor potápania Damjan Pečnik (43 rokov) sa pohyboval asi v pätnásťmetrovej hĺbke a pri sebe mal ryby, ktoré ulovil. Ich pach a pohyb do vody prilákali veľkého bieleho žraloka. Ten ho uhryzol do nohy. Zranenia boli vážne, no nie životu nebezpečné. Kolegovia ho okamžite dopravili na loď a následne do nemocnice v Splite, kde podstúpil operáciu.
Odborníci sa zhodli, že nešlo o útok namierený na človeka. Žralok vnímal zviazané ryby ako korisť a jeho reakcia bola prirodzeným inštinktom.
Žraloky pri chorvátskom pobreží – realita verzus mýty
Správy o žralokoch sa pravidelne objavujú v médiách a často vyvolávajú zbytočnú paniku. Pred časom jeden rybár zažil nepríjemnú situáciu, keď mu do siete priplával žralok modrý. Vystrašený muž prirovnal zážitok k legendárnemu filmu Čeľuste, no v skutočnosti išlo len o prirodzenú reakciu zvedavého zvieraťa, ktoré pritiahol pach rýb.
Hoci sa takéto historky predávajú ako senzácia, odborníci zdôrazňujú, že útoky žralokov v Chorvátsku sú extrémne vzácne. Na rozdiel od Egypta či iných destinácií, kde úrady prijímajú prísne opatrenia, je Jadranské more jednou z najbezpečnejších dovolenkových lokalít.
Profesor z Univerzity v Splite vysvetľuje:
„Útoky žralokov sú v našom regióne naozaj veľmi zriedkavé. V porovnaní s inými moriami je Jadran pri pobreží oveľa bezpečnejší.“
Podobne hovorí aj potápač a fotograf:
„Šanca, že sa pri kúpaní stretnete so žralokom, je porovnateľná s výhrou v lotérii.“
Ročne sa na celom svete udeje približne 60 až 80 útokov žralokov, z toho len asi päť má smrteľné následky.
Prečo sú žraloky v Jadrane také vzácne?
- Obľubujú hlboké vody – väčšina druhov (napr. žralok modrý či biely) sa zdržiava v otvorenom mori a vo väčších hĺbkach. Plytké pláže plné turistov ich nelákajú.
- Málo potravy pri brehoch – v okolí rušných letovísk, ako sú Makarská, Zadar či Pula, žraloky korisť nenájdu. Naopak, hlučné motory člnov a množstvo ľudí im signalizujú nebezpečenstvo.
- Pokles populácie – v minulosti sa v Jadrane lovilo intenzívnejšie a populácia veľkých žralokov, najmä bieleho, sa výrazne znížila. Dnes je jeho výskyt skôr raritou.
Aké druhy žralokov môžete stretnúť?
V Jadranskom mori žije vyše 40 druhov žralokov, no väčšina je drobná, plachá a pre človeka neškodná. Najčastejšie druhy:
- Žralok modrý – štíhly, do 3 metrov, občas zvedavý, ale mierumilovný.
- Žralok mako – veľmi rýchly, no drží sa v hlbinách.
- Žralok fúzatý – malý, max. 1 meter, absolútne neškodný.
- Žralok obrovský – druhý najväčší žralok sveta, živí sa planktónom, pre turistov fascinujúci zážitok.
- Žralok biely – dnes už veľká vzácnosť, väčšinou vo väčších hĺbkach.
Ako sa správať, aby ste žraloka nestretli?
Americká odborníčka upozorňuje, že populárny mýtus o „kvapke ľudskej krvi, ktorú žralok ucíti na kilometre“ nie je pravdivý. oveľa viac ich priťahuje krv rýb a rybie vnútornosti. Preto je väčším rizikom rybárska činnosť než malá ranka na koži.
Základné odporúčania:
- Nevstupujte do vody pri rybároch ani tam, kde sa vylieva rybia krv.
- Neplávajte s úlovkom priviazaným pri tele, ak sa venujete podmorskému rybolovu.
- Vyhýbajte sa plávaniu za šera či svitania, keď žraloky aktívnejšie lovia.
- Plávajte v skupine, osamotený človek je zraniteľnejší.
- Nenoste lesklé šperky ani nápadné farby – môžu pripomínať pohybujúcu sa rybu.
- Správajte sa pokojne, nepanikárte a nerobte prudké pohyby.
Čoho sa báť v Chorvátsku viac než žralokov?
Ak už chcete mať reálne obavy, tak nie zo žralokov, ale skôr z bežných „dovolenkových nepriateľov“:
- Morskí ježkovia – ak si nevezmete topánky do vody, pravdepodobnosť, že na ne šliapnete, je veľmi vysoká.
- Medúzy – ich popŕhlenie síce nie je životu nebezpečné, ale vie pokaziť celý deň.
- Chorvátski vodiči – rýchla jazda, trúbenie a predbiehanie v zákrutách sú pre turistov často väčším stresom než samotné more.
- Ceny v baroch – niekedy vás káva pri pláži vyjde drahšie než lístok na trajekt.
- Slnečné lúče – najnebezpečnejší „predátor“ na dovolenke. Bez opaľovacieho krému sa spálite skôr, než by ste kedy stretli žraloka.
Chorvátsko je pre turistov bezpečná destinácia a riziko stretnutia so žralokom je takmer nulové. Väčšia hrozba vás čaká na rozpálenej pláži alebo pri neopatrnom kroku na ježka. Ak sa budete držať základných pravidiel správania v mori, môžete si dovolenku vychutnať naplno – bez strachu a zbytočných obáv.