3 tipy ako vybrať matrace do detskej postieľky

Všímajte si:

tvrdosť

rozmery

kvalita (priedušnosť a životnosť)

Aj keď sa vo všeobecnosti odporúčajú skôr matrace s vyšším stupňom tvrdosti, u bábätiek je tomu inak. Citlivosť a tvrdosť totiž vnímajú úplne inak a to, čo je pre dospelých mäkké, môže byť pre detičky tvrdé. Optimálna tvrdosť pre detský matrac je stredná a s matracom bez zón (mohli by podopierať nesprávne partie tela). Najbežnejší a zároveň najpoužívanejší rozmer postieľky je 120 x 60 cm. Ďalším variantom je postieľka s veľkosťou 140 x 70 cm. Na základe týchto proporcií sú vyrábané matrace do postieľok. Dôležité je, aby matrac vypĺňal celý priestor postieľky a aby medzi ním a stenami postieľky neboli medzery (1,5 cm sa ešte pripúšťa). Výška matraca je zvyčajne cca 8 cm. Viac sa môžete dočítať v článku „Aký matrac vybrať do postieľky? Na mieru!“.

Na správnu hygienu dbajte aj v postieľke dieťaťa. Nutnosťou pri výbere je priedušnosť matraca. Počas spánku sa dieťa nielen potí, a preto je vhodné zabezpečiť snímateľný poťah matraca, ktorý sa dá jednoducho oprať. Matrace aj ich príslušenstvo by mali byť vyrobené na báze prírodných materiálov, aby neboli zdraviu škodlivé. Viac sa môžete dočítať v článkoch „Aké matrace do postieľok sú v ponuke?“.

1. tip – molitanový matrac

Moderné penové matrace sa v súčasnosti vyrábajú zo studenej peny alebo pamäťovej (nevhodná pre bábätká). Matrac zo studenej peny je navyše priedušný, elastický a v kombinácii s inými materiálmi sa vyznačuje dlhou životnosťou. Nevýhodou molitanového matraca je, že sú určené len do určitej hmotnosti dieťaťa.

2. tip – kokosové vlákno

Kokosové vlákna spracovávané do vrstiev sa v matracoch používajú z dôvodu vytvrdenia lôžkovej plochy. Kokosová doska impregnovaná latexom je o niečo mäkšia ako neimpregnovaná a a vyznačuje sa výbornými antibakteriálnymi a antialergickými vlastnosťami.

Ak je kokos svetlej farby a vonia latexom, kvalita matraca bude vyššia. Ak vám jeho vôňa pripomína skôr slamu, kvalita je nižšia a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

3. tip – latex

Tento typ matraca je vhodný, ak sa jedná o stopercentný latex s hustotou 65 kg na m³. Vyrába sa z prírodného a umelého latexu. Spolu s kokosovou doskou impregnovanou latexom zabraňujú prežívaniu roztočov či plesní, preto zodpovedajú požadovaným nárokom na zdravý spánok pre deti. Latex je hypolalergénny, disponuje antibakteriálnymi vlastnosťami, a taktiež výbornými fyziologickými a ortopedickými. K nevýhodám tohto typu matraca patrí vyššia teplota matraca pri dlhšom ležaní, napriek výbornej cirkulácii vzduchu a odvádzaniu vlhkosti (je menej vzdušné ako pružinové alebo taštičkové jadro matraca).

