Zrkadlo sa postará o presvetlenie miestnosti, jej optické zväčšenie, dizajn aj vašu úpravu. Vyberte si štýlové zrkadlo do predsiene a vytvorte zo vstupnej miestnosti atraktívny interiér.

Nástenné závesné zrkadlá, veľké dizajnové stojace zrkadlá, klasické či atypické tvary – sortiment je široký, stačí si už iba zvoliť to správne podľa veľkosti priestoru a vášho vkusu. Máme pre vás niekoľko inšpirácií na zrkadlá vhodné do predsiene.

Prečo aj do predsiene?

Dôvodov je hneď niekoľko. Zrkadlá sú dokonalým doplnkom, ktorý aj z jednoduchej predsiene vyčaria zaujímavý priestor. Vďaka svojej funkcii „zväčšovania“ vytvoria aj z malej miestnosti opticky priestrannú predsieň. Keďže zvyšujú jej atraktívnosť, je dôležité staviť na ten správny dizajn. Na veľkosti, tvare, farebnom prevedení a materiálovom spracovaní záleží.

Rovnako záleží tiež na štýle. V ponuke nájdete moderné zrkadlá bez rámu, zrkadlá s rámom v čistých líniách, ale aj mohutné masívne rámy či zdobené zrkadlá v barokovom a vidieckom štýle. Výber sa odvíja od štýlu zariadenia predsiene, ale aj celkového interiéru bývania. Záleží, samozrejme, aj na vašom vkuse.

Zrkadlo doslova odzrkadľuje vašu krásu, no aj cit pre estetické vnímanie. Preto jeho výber podmieňte aj veľkosti predsiene. Malým vstupným miestnostiam sa hodia skôr nástenné zrkadlá, zatiaľ čo veľký priestor pokojne uvíta aj stojace veľké zrkadlá či mohutné a zdobené rámy.

Zrkadlo do predsiene sa podieľa na výslednom vzhľade jej interiéru. Keďže tento priestor by mal na hostí urobiť dojem ihneď pri vstupe, no a vás tešiť pri každom príchode domov, dajte si záležať na jeho zariadení. Okrem samotného nábytku ho skrášlite dekoráciami a nezabudnite na vhodné osvetlenie, pokojne aj nad zrkadlom.

1. Zrkadlo do predsiene v tvare kruhu

zdroj: gettyimages.com

2. Klasický tvar zrkadla v rôznych štýloch

zdroj: gettyimages.com

3. Atypické zrkadlo do predsiene

zdroj: gettyimages.com

