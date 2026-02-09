Ďalšia rana pre Nórsko po zverejnení Epsteinových spisov. Veľvyslankyňa v Jordánsku a v Iraku skončila vo funkcii

Mená Mony Juulovej, jej manžela a bývalého generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjörna Jaglanda sa viackrát objavujú v e-mailoch Epsteina, ktoré americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo pred dvoma týždňami.
Bývalá nórska veľvyslankyňa v Jordánsku a v Iraku Mona Juulová. Foto: SITA/AP
Nórska veľvyslankyňa v Jordánsku a Iraku Mona Juulová v nedeľu odstúpila zo svojej funkcie po správach o údajných väzbách na Jeffreyho Epsteina. Ide o ďalší prípad v Nórsku súvisiaci s rozširujúcim sa škandálom okolo zosnulého amerického sexuálneho predátora. Informuje o tom web Politico.

Nórske médiá informovali, že manžel Juulovej Terje Rød-Larsen večeral s Epsteinom v Paríži v júni 2019, len niekoľko týždňov predtým, ako Epsteina americké úrady zatkli pre obvinenia zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi. Mená Juulovej, jej manžela a bývalého generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjörna Jaglanda sa viackrát objavujú v e-mailoch Epsteina, ktoré americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo pred dvoma týždňami.

Médiá koncom januára uviedli, že Epstein po zatknutí v lete 2019 upravil závet. Každému z dvoch detí tohto páru údajne plánoval odkázať po päť miliónov dolárov. Krátko nato, v auguste 2019, zomrel vo väzení.

Juulová je bývalá členka nórskej Strany práce. Ona aj jej manžel zohrali kľúčovú úlohu pri vyjednávaní Mierovej dohody z Osla. Išlo o dočasnú mierovú dohodu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny na začiatku 90. rokov.

V spisoch týkajúcich sa Epsteina sa objavilo aj niekoľko ďalších výrazných Nórov, vrátane korunnnej princeznej Mette-Marit a prezidenta Svetového ekonomického fóra Børgeho Brendeho.

