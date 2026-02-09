Ďalšia rana pre Nórsko po zverejnení Epsteinových spisov. Veľvyslankyňa v Jordánsku a v Iraku skončila vo funkcii

Nórska veľvyslankyňa v Jordánsku a Iraku Mona Juulová v nedeľu odstúpila zo svojej funkcie po správach o údajných väzbách na Jeffreyho Epsteina. Ide o ďalší prípad v Nórsku súvisiaci s rozširujúcim sa škandálom okolo zosnulého amerického sexuálneho predátora. Informuje o tom web Politico.
Nórske médiá informovali, že manžel Juulovej Terje Rød-Larsen večeral s Epsteinom v Paríži v júni 2019, len niekoľko týždňov predtým, ako Epsteina americké úrady zatkli pre obvinenia zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi. Mená Juulovej, jej manžela a bývalého generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjörna Jaglanda sa viackrát objavujú v e-mailoch Epsteina, ktoré americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo pred dvoma týždňami.
Médiá koncom januára uviedli, že Epstein po zatknutí v lete 2019 upravil závet. Každému z dvoch detí tohto páru údajne plánoval odkázať po päť miliónov dolárov. Krátko nato, v auguste 2019, zomrel vo väzení.
Britský premiér sa ospravedlnil obetiam sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina
Juulová je bývalá členka nórskej Strany práce. Ona aj jej manžel zohrali kľúčovú úlohu pri vyjednávaní Mierovej dohody z Osla. Išlo o dočasnú mierovú dohodu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny na začiatku 90. rokov.
V spisoch týkajúcich sa Epsteina sa objavilo aj niekoľko ďalších výrazných Nórov, vrátane korunnnej princeznej Mette-Marit a prezidenta Svetového ekonomického fóra Børgeho Brendeho.