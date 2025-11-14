Bývalý prezident RFEF prezentoval knihu, keď do neho hádzal vajcia vlastný strýko - VIDEO

Luis Rubiales čelí ďalšiemu škandálu po odsúdení za sexuálny útok.
Luis Rubiales
Bývalý prezident Španielskej krášovskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales vo februári 2025 na súde počas procesu. Foto: Chema Moya, Pool photo via AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Bývalého prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa, ktorý bol odsúdený za sexuálny útok na futbalistku Jennifer Hermosovú, počas prezentácie svojej novej knihy „Killing Rubiales“ v Madride zasiahli vajcami. Čin mal vykonať jeho vlastný strýka Luis Ruben, ktorý má rovnako ako Rubiales 48 rokov.

„Vajcia do mňa hádzal môj vlastný strýko, ktorý je chorý človek. Nemyslím si, že na to existuje ospravedlnenie,“ povedal Rubiales pre portál Periodista Digital. Muž bol zatknutý, pričom polícia potvrdila zadržanie španielskeho muža, no nepotvrdila rodinný vzťah.

Rubiales sa snažil strýka dohnať, no bol zadržaný inými ľuďmi na podujatí. Tvrdí, že je obeťou „náhleho extrémistického ľavicového hnutia“, ktoré vytvorilo „paralelnú realitu“ na zisk politických bodov v súvislosti s jeho prípadom.

Rubiales dostal pokutu 10 800 eur za násilný bozk na pery Hermosovej počas odovzdávania medailí po víťazstve Španielska vo finále MS žien v Sydney v roku 2023. Tvrdí, že bozk bol konsenzuálny a jeho právnik plánuje odvolanie na Najvyšší súd po potvrdení pokuty odvolacím súdom.

Španielsky trestný zákonník považuje nevyžiadaný bozk za sexuálny útok, ktorý zahŕňa všetky formy sexuálneho násilia. Tento škandál vyvolal celosvetový rozruch, viedol k Rubialesovmu odstúpeniu a trojročnému zákazu činnosti vo futbale, pričom federácia prešla dlhým obdobím krízy.

Jennifer Hermosová, najlepšia strelkyňa španielskej ženskej reprezentácie, sa stala symbolom boja proti sexizmu a mačistickej kultúre v športe.

