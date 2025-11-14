Bývalý prezident RFEF prezentoval knihu, keď do neho hádzal vajcia vlastný strýko - VIDEO

Bývalého prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa, ktorý bol odsúdený za sexuálny útok na futbalistku Jennifer Hermosovú, počas prezentácie svojej novej knihy „Killing Rubiales“ v Madride zasiahli vajcami. Čin mal vykonať jeho vlastný strýka Luis Ruben, ktorý má rovnako ako Rubiales 48 rokov.
Útočník alebo obeť konšpirácie? Rubiales naďalej popiera vinu a tvrdí, že Hermosovej sa pred bozkom pýtal na povolenie - VIDEO
„Vajcia do mňa hádzal môj vlastný strýko, ktorý je chorý človek. Nemyslím si, že na to existuje ospravedlnenie,“ povedal Rubiales pre portál Periodista Digital. Muž bol zatknutý, pričom polícia potvrdila zadržanie španielskeho muža, no nepotvrdila rodinný vzťah.
Rubiales sa snažil strýka dohnať, no bol zadržaný inými ľuďmi na podujatí. Tvrdí, že je obeťou „náhleho extrémistického ľavicového hnutia“, ktoré vytvorilo „paralelnú realitu“ na zisk politických bodov v súvislosti s jeho prípadom.
Prokurátori žiadajú o opakovanie procesu s bývalým šéfom RFEF Rubialesom - FOTO
Rubiales dostal pokutu 10 800 eur za násilný bozk na pery Hermosovej počas odovzdávania medailí po víťazstve Španielska vo finále MS žien v Sydney v roku 2023. Tvrdí, že bozk bol konsenzuálny a jeho právnik plánuje odvolanie na Najvyšší súd po potvrdení pokuty odvolacím súdom.
Španielsky trestný zákonník považuje nevyžiadaný bozk za sexuálny útok, ktorý zahŕňa všetky formy sexuálneho násilia. Tento škandál vyvolal celosvetový rozruch, viedol k Rubialesovmu odstúpeniu a trojročnému zákazu činnosti vo futbale, pričom federácia prešla dlhým obdobím krízy.
Dotkla sa jej intímnych partií a opýtala sa: Máš penis? Španielsky futbal rieši ďalší škandál - FOTO, VIDEO
Jennifer Hermosová, najlepšia strelkyňa španielskej ženskej reprezentácie, sa stala symbolom boja proti sexizmu a mačistickej kultúre v športe.