Bývalý poslanec SaS skončil v nemocnici, utrpel popáleniny prvého a druhého stupňa - FOTO

Bývalý poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Miroslav Žiak sa na sociálnej sieti Facebook „pochválil“ fotografiou z nemocnice s obviazanou tvárou.

„O pár dní ma určite stretnete s nejakými chrastami na tvári a preto to chcem napísať rovno dopredu, aby som rovno vysvetlil, čo sa mi stalo,“ napísal. Utrpel popáleniny prvého aj druhého stupňa. „Nalieval som etanol do biokrbu, ktorý bol však ešte dosť horúci a plameň mi vyletel priamo do tváre,“ opísal situáciu, ktorá tomu predchádzala.

S popáleninami skončil v ružinovskej nemocnici, kde mu podľa vlastných slov skúsení doktori poskytli odbornú pomoc tak, aby mu nezostali trvalé následky a poďakoval všetkým zdravotníkom. „Držte palce, nech sa dám čím skôr dokopy,“ zakončil svoj status.

Miroslav Žiak pôsobil ako poslanec parlamentu vo volebnom období 2020 až 2024, keď do pléna zasadol ako náhradník za ministra a svojho straníckeho šéfa Richarda Sulíka. Mandát mu zanikol po tom, čo sa Sulík vrátil z ministerského do poslaneckého kresla.