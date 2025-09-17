Bývalý brankár v Premier League bojuje s nevyliečiteľnými chorobami. Stále však rád rozpráva vtipy a je pozitívny

Rodina nevyliečiteľne chorého bývalého brankára Russella Houlta pobeží polmaratón, aby vyzbierali peniaze pre charitu, ktorá zastrešuje ľudí liečiacich sa na cholangiokarcinóm. Ide o rakovinu žlčových ciest – vzácny typ rakoviny, ktorý postihuje všetky vekové kategórie, ale v drvivej väčšine ide o pacientov starších ako 50 rokov.
Gólman počas svojej viac ako 20-ročnej kariéry pôsobil v Premier League a kluboch Leicester City, Derby County a Nottingham Forest.
V roku 2023 mu diagnostikovali primárnu sklerotizujúcu cholangitídu a v roku 2024 rakovinu žlčových ciest v štvrtom štádiu. Obe choroby sú nevyliečiteľné, čo viedlo k jeho paliatívnej starostlivosti.
Spojenie Bartovič - Liberec opäť ožíva. Slovák podpísal pod Ještědom dvojročnú zmluvu
Legenda v každom smere
Jeho dcéra Kayleigh Houltová a jej brat dvojička Carter sa zúčastnia spomínaného polmaratónu.
„Je ohromený zbierkou finančných prostriedkov a tým, koľko sme doteraz vyzbierali. My ako rodina naozaj dúfame, že pre takúto dobrú vec vyzbierame čo najviac. Môj otec je absolútne úžasný chlap zvnútra aj zvonka a vždy bol vzorom pre mňa a môjho brata.
S ním nikdy nie je nuda – aj v tých najťažších časoch je pozitívny, šťastný a zábavný. Každý deň svojho života rád rozpráva vtipy, je to absolútna legenda v každom smere,“ uviedla Kayleigh pre BBC.
Vo veku 20 rokov zomrel mladý futbalista, prehral boj so zákernou chorobou
Je bojovník
Polmaratón v Leicesteri sa uskutoční v nedeľu 26. októbra. Dvojičky tvrdo trénujú a chcú to zvládnuť nielen pre svojho otca, ale aj pre charitu.
„Jeho život bol futbal. Hral v Premier League a sedem sezón strávil vo West Bromwich Albion, kde odohral viac ako 200 zápasov a bol súčasťou dvoch tímov, ktoré v rokoch 2002 a 2004 získali postup. Je to charakter a nikdy neberie život vážne, má dobré aj zlé dni, ale nevzdáva sa. Je to bojovník a to pomáha aj našej rodine zostať silná,“ doplnila dcéra.
Hoult si zachytal aj v kluboch Notts County, Portsmouth či West Bromwich Albion.