Bývalý brankár v Premier League bojuje s nevyliečiteľnými chorobami. Stále však rád rozpráva vtipy a je pozitívny

Gólman počas svojej viac ako 20-ročnej kariéry pôsobil v Premier League a kluboch Leicester City, Derby County a Nottingham Forest.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
futbal ilu
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Rodina nevyliečiteľne chorého bývalého brankára Russella Houlta pobeží polmaratón, aby vyzbierali peniaze pre charitu, ktorá zastrešuje ľudí liečiacich sa na cholangiokarcinóm. Ide o rakovinu žlčových ciest – vzácny typ rakoviny, ktorý postihuje všetky vekové kategórie, ale v drvivej väčšine ide o pacientov starších ako 50 rokov.

Gólman počas svojej viac ako 20-ročnej kariéry pôsobil v Premier League a kluboch Leicester City, Derby County a Nottingham Forest.

V roku 2023 mu diagnostikovali primárnu sklerotizujúcu cholangitídu a v roku 2024 rakovinu žlčových ciest v štvrtom štádiu. Obe choroby sú nevyliečiteľné, čo viedlo k jeho paliatívnej starostlivosti.

Legenda v každom smere

Jeho dcéra Kayleigh Houltová a jej brat dvojička Carter sa zúčastnia spomínaného polmaratónu.

„Je ohromený zbierkou finančných prostriedkov a tým, koľko sme doteraz vyzbierali. My ako rodina naozaj dúfame, že pre takúto dobrú vec vyzbierame čo najviac. Môj otec je absolútne úžasný chlap zvnútra aj zvonka a vždy bol vzorom pre mňa a môjho brata.

S ním nikdy nie je nuda – aj v tých najťažších časoch je pozitívny, šťastný a zábavný. Každý deň svojho života rád rozpráva vtipy, je to absolútna legenda v každom smere,“ uviedla Kayleigh pre BBC.

Je bojovník

Polmaratón v Leicesteri sa uskutoční v nedeľu 26. októbra. Dvojičky tvrdo trénujú a chcú to zvládnuť nielen pre svojho otca, ale aj pre charitu.

„Jeho život bol futbal. Hral v Premier League a sedem sezón strávil vo West Bromwich Albion, kde odohral viac ako 200 zápasov a bol súčasťou dvoch tímov, ktoré v rokoch 2002 a 2004 získali postup. Je to charakter a nikdy neberie život vážne, má dobré aj zlé dni, ale nevzdáva sa. Je to bojovník a to pomáha aj našej rodine zostať silná,“ doplnila dcéra.

Hoult si zachytal aj v kluboch Notts County, Portsmouth či West Bromwich Albion.

Firmy a inštitúcie: Derby CountyLeicester CityNottingham ForestPremier LeagueWest Bromwich Albion
Okruhy tém: brankár Charita Choroba Liečba Peniaze Premier League Premier League 2025/2026 Rakovina
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk