Bývalý asistent Mazureka pôjde pred súd, čelí obžalobe pre extrémizmus

Bývalá Národná kriminálna agentúra obvinila Jána P., ktorý pôsobil aj na internetovom portáli Kulturblog ešte v septembru 2020.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Milan Mazurek
Poslanec NR SR za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milan Mazurek počas rozpravy na mimoriadnej 10. schôdzi Národnej rady SR k vysloveniu nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi. Bratislava 24. júl 2020. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher
Špecializovaný trestný súd by sa na pracovisku v Banskej Bystrici mal v decembri zaoberať prípadom bývalého asistenta exposlanca parlamentu a súčasného europoslanca Milana Mazureka Jána P. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, dotyčný čelí obžalobe pre prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, výrobu extrémistického materiálu a rozširovanie extrémistického materiálu.

Bývalá Národná kriminálna agentúra obvinila Jána P., ktorý pôsobil aj na internetovom portáli Kulturblog ešte v septembru 2020. Podľa spravodajského webu Aktuality.sk totiž predával tričká s podobizňou prezidenta vojnovej Slovenskej republiky Jozefa Tisa vo vavrínovom venci. Ján P. kandidoval za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v parlamentných voľbách v roku 2020.

