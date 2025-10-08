Mazurek v europarlamente obvinil EÚ z rozkrádania peňazí, spomenul tiež „džungle plné znásilnení“

Slovenský europoslanec Milan Mazurek (Republika/Európa suverénnych národov) vystúpil s ostrou kritikou, obviňujúc EÚ z centralizácie na úkor národných štátov.
Milan Mazurek. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
V utorok sa v Európskom parlamente v Štrasburgu uskutočnila rozprava o jednotnom trhu Európskej únie, zameraná na zníženie fragmentácie a odstránenie bariér. Rok po správe Maria Draghiho o konkurencieschopnosti sa europoslanci venovali zlepšeniu voľného pohybu tovaru a služieb, boju proti byrokracii, presadzovaniu pravidiel či digitálnym nástrojom pre podniky a spotrebiteľov. O praktických krokoch k plne integrovanému trhu, ktorý má podporiť rast a prosperitu, diskutovali tiež zástupcovia Komisie a Rady.

Slovenský europoslanec Milan Mazurek (Republika/Európa suverénnych národov) vystúpil s ostrou kritikou, obviňujúc EÚ z centralizácie na úkor národných štátov. „Všetci dobre vieme, prečo nanucujete všetkým členským štátom Európskej únie tieto jednotné striktné pravidlá. Pretože ste to vy, kto chce centralizovane, z jedného miesta, nakupovať vakcíny za desiatky miliárd eur a ožobračovať ľudí tým, že rozkrádate obrovské sumy peňazí. A potom to tu spoločne kryť pred celým obyvateľstvom Európskej únie,“ vyhlásil Mazurek, naznačujúc skryté motívy bruselských elít.

Pokračoval útokom na rozpočtové priority. Mazurek tvrdil, že EÚ berie poľnohospodárom 100 miliárd eur a presúva ich do zbrojenia, čo slúži zbrojárskym koncernom. „Ste to vy, kto zoberie 100 miliárd eur poľnohospodárom a naloží to do zbrojenia, aby so spriatelenými zbrojárskymi koncernmi mohol obstarávať zbrane, vojenský materiál a opätovne sa tak na úkor tvrdej práce európskych daňových poplatníkov ‚nabaľovať‘ a potom ich strašiť vojenským konfliktom,“ dodal, obviňujúc inštitúcie z obohacovania sa na úkor daňovníkov.

Mazurek tiež spochybnil dôveryhodnosť EÚ v otázke ekonomiky. „Nikto vás už neberie vážne, keď hovoríte o rozvoji jednotného trhu alebo ekonomiky Európskej únie,“ prehlásil. Kritizoval energetickú politiku ako „nezmyselnú a šialenú“, ktorá predražuje život ľuďom v každom spotrebiteľskom rozhodnutí. Odmietol zákaz spaľovacích motorov a normu Euro 7 ako deštruktívne pre európsku ekonomiku. Navyše obviňoval EÚ z tolerancie nelegálnej migrácie, ktorá podľa neho premieňa európske mestá na „džungle plné znásilnení a kriminality“.

Na záver vyzval k radikálnym zmenám: „Zastaviť vás, zbaviť sa vašej moci, to je prvý krok k obnoveniu európskej ekonomiky“.

