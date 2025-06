Progresívci by sa išli radšej biť do ringu ako diskutovať, kritizuje Uhrík - VIDEO

Poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej nedávno spôsobil rozruch, keď vyzval europoslanca Milana Mazureka z hnutia Republika na boxerský zápas.

Mazurek boxerský súboj prijal aj napriek tomu, že Dej má váhovú aj výškovú prevahu. Mal však podmienku, aby s ním poslanec PS išiel aj do verejnej politickej diskusie.

Boxerský aj politický súboj bol samozrejme mediálne zaujímavý a dostali sme – teda konkrétne Milan Mazurek, ponuky od niekoľkých slovenských televízií, že tento diskusný duel radi sprostredkujú, aby sa ľudia mohli pozrieť, ale na to progresívci nepristúpili. — Europoslanec a predseda hnutia Republika v rozhovore pre agentúru SITA.

Poslanec PS Dej svoju výzvu na boxerský zápas po tlaku verejnosti napokon stiahol. Ticho je zatiaľ aj okolo verejnej diskusie, ktorej sa mal Dej behom júna zúčastniť. „Dej odmietol aj jedno aj druhé. Progresívci sa po prvé ukázali ako zbabelci a po druhé sa ukázali ako naozaj neschopní ľudia, ktorí sa boja diskutovať. Zoberte si, radšej by sa išiel biť do ringu ako diskutovať, to o niečom svedčí,“ skonštatoval Uhrík.

„Progresívci hovoria, že chcú ísť do nejakej diskusie, ale len v nejakom bezvýznamnom internetovom portáli, lebo chcú, aby to videlo čo najmenej ľudí, lebo vedia, že Dávid Dej by v slovnom súboji s Mazurekom určite prehral,“ uviedol tiež Uhrík.