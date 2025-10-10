Bývalého zápasníka zastrelili na ulici. V minulosti bol terčom atentátu

Bývalý zápasník UFC Suman Mochtarijan bol zastrelený pri útoku v západnej časti Sydney. V stredu 8. októbra okolo 18.00 h bol v tom čase na prechádzke.
Tridsaťtriročný muž v rokoch 2018 a 2019 dvakrát bojoval v najprestížnejšej organizácii MMA a potom sa začal venovať trénerstvu, kde zohrával kľúčovú úlohu pri rozvoji niektorých z najlepších austrálskych perspektív v tomto športe.
Polícia označila tento útok za cielený. Záchranná služba našla Mochtarijana so strelnými zraneniami v hornej časti tela, ale napriek rýchlej snahe zomrel na mieste. Informoval o tom web espn.com.
„Pri streľbe na verejnom mieste v západnej časti Sydney zomrel muž. Polícia zriadila miesto činu a začala vyšetrovať okolnosti incidentu. Krátko nato, približne o 18.15 h, boli záchranné zložky privolané na základe hlásenia o požiari auta. Ten sa uhasil, no vozidlo bolo zničené. Polícia zriadila druhé miesto činu a pracuje na zistení, či tieto dva incidenty spolu súvisia,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu.
Mochtarijan bol vo februári 2024 terčom pokusu o atentát pred telocvičňou, kde pôsobil, na predmestí Sydney Wentworthwille. Páchateľom bol 21-ročný útočník.
V apríli toho istého roku bol dokonca zrušený turnaj MMA z obavy, že by mohlo dôjsť k útoku gangu na Mochtarijana.