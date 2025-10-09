Zomrel známy argentínsky tréner, v budúcnosti mohol prevziať reprezentáciu

Tréner argentínskeho futbalového klubu Boca Juniors Miguel Ángel Russo zomrel vo veku 69 rokov. V stredu to oznámila Argentínska futbalová asociácia (AFA). Russov zdravotný stav sa v ostatných týždňoch čoraz viac zhoršoval.
Posledný zápas, ktorý Russo viedol, bol 21. septembra, keď jeho tím Boca Juniors doma remizoval 2:2 s mužstvom Central Córdoba. Klub nikdy nezverejnil podrobnosti o jeho zdravotnom stave, no argentínske médiá informovali, že tréner, ktorému v roku 2017 diagnostikovali rakovinu prostaty, mal infekciu močových ciest.
Klub Boca Juniors vo vyhlásení vyjadril „hlboký smútok“ nad úmrtím Russa. „Miguel zanechal nezmazateľnú stopu v našom klube a vždy bude príkladom radosti, tepla a oddanosti,“ uviedol klub.
V jeho neprítomnosti klub viedol jeho asistent Claudio Ubeda. Russo vykonával prácu trénera väčšinu svojho života a bol do budúcna považovaný za potenciálneho trénera národného tímu.
Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil výlučne v Estudiantes (1975 – 1988), kde vytvoril jednu z najpamätnejších záloh argentínskeho futbalu spolu s Alejandro Sabellom, Marcelom Trobbianim a José Danielom „Bochom“ Poncem. Hral aj za národný tím, no nevybrali ho na majstrovstvá sveta v roku 1986, ktoré Argentína vyhrala.
Russo neskôr priznal, že bol z tohto vynechania nahnevaný, no ikonický tréner Carlos Bilardo mu vysvetlil: „Keď sa staneš trénerom, budeš to chápať lepšie.“