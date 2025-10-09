Zomrel známy argentínsky tréner, v budúcnosti mohol prevziať reprezentáciu

Klub Boca Juniors vo vyhlásení vyjadril „hlboký smútok“ nad úmrtím Miguela Ángela Russa.
CWC Bayern Munich Boca Juniors Soccer
Miguel Ángel Russo počas zápasu proti Bayernu Mníchov na tohtoročných MS klubov v USA. Foto: SITA/AP
Argentína Futbal Futbal z lokality Argentína

Tréner argentínskeho futbalového klubu Boca Juniors Miguel Ángel Russo zomrel vo veku 69 rokov. V stredu to oznámila Argentínska futbalová asociácia (AFA). Russov zdravotný stav sa v ostatných týždňoch čoraz viac zhoršoval.

Posledný zápas, ktorý Russo viedol, bol 21. septembra, keď jeho tím Boca Juniors doma remizoval 2:2 s mužstvom Central Córdoba. Klub nikdy nezverejnil podrobnosti o jeho zdravotnom stave, no argentínske médiá informovali, že tréner, ktorému v roku 2017 diagnostikovali rakovinu prostaty, mal infekciu močových ciest.

Klub Boca Juniors vo vyhlásení vyjadril „hlboký smútok“ nad úmrtím Russa. „Miguel zanechal nezmazateľnú stopu v našom klube a vždy bude príkladom radosti, tepla a oddanosti,“ uviedol klub.

V jeho neprítomnosti klub viedol jeho asistent Claudio Ubeda. Russo vykonával prácu trénera väčšinu svojho života a bol do budúcna považovaný za potenciálneho trénera národného tímu.

Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil výlučne v Estudiantes (1975 – 1988), kde vytvoril jednu z najpamätnejších záloh argentínskeho futbalu spolu s Alejandro Sabellom, Marcelom Trobbianim a José Danielom „Bochom“ Poncem. Hral aj za národný tím, no nevybrali ho na majstrovstvá sveta v roku 1986, ktoré Argentína vyhrala.

Russo neskôr priznal, že bol z tohto vynechania nahnevaný, no ikonický tréner Carlos Bilardo mu vysvetlil: „Keď sa staneš trénerom, budeš to chápať lepšie.“

