Búza sa nebojí zániku politických diskusií v televíziách. Hlad po tomto type obsahu tu je, hovorí (video)

Forma a podoba televíznych politických diskusií sa bude ďalej vyvíjať, televízie budú musieť na tom zapracovať. „Nebojím sa však, že by tento formát zanikol,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA producent a bývalý televízny manažér Tibor Búza.

hlad po tomto type obsahu tu je

Televízna diskusná relácia by podľa neho chýbala televízii aj politikom, pretože „hlad po tomto type obsahu tu je“. Spoločnosť je podľa jeho slov polarizovaná a zaujíma sa o politické debaty, ktoré potrebuje na zorientovanie sa.

Zdôraznil, že diskusná relácia TV Markíza Na telo mala vysokú sledovanosť a doručovala ratingy, ktoré televízia potrebuje.

Do online priestoru sa síce preniesť dá, no ani zďaleka nebude mať taký zásah ako v televízii. „Pri online diskusiách sa bavíme rádovo o tisícoch divákov, možno 10 – 20-tisíc, ale pri televíznych diskusiách je to v desiatkach tisíc a ten zásah je nepomerne väčší,“ poukázal Búza.

Čísla sledovanosti televízie neklesajú

Mnoho politikov si podľa neho teraz myslí, že voľby im vyhrali alternatívne médiá a sociálne siete. „Netešil by som sa z toho na ich mieste veľmi zásadným spôsobom, pretože ono je to sínusoida. Teraz sa oni stanú tým mainstreamom pre alternatívne médiá a zase budú potrebovať aj televízie ako distribučný kanál,“ poukázal producent.

Postavenie televízií podľa jeho názoru neohrozili ani online streamovacie služby, pretože čísla sledovanosti televízie neklesajú. „To, že prišiel Netflix, neznamená koniec televízií. Je to len ďalší distribučný kanál, kvázi videopožičovňa. Je to tak, ako keď kedysi prišiel film a hovorilo sa, to je koniec divadla. No nie, máme tu 100 rokov film a divadlo vedľa seba,“ povedal.

Rozdiel je podľa neho v tom, že rôzne vekové skupiny konzumentov preferujú rôzne distribučné kanály obsahov. V cieľovej skupine starších divákov je stále nepomerne väčší výtlak televízie. V mladšej cieľovej skupine – teenageroch, alebo mladých do 30 rokov, sú čísla sledovania obsahov na online platformách nepomerne vyššie.

„Ale to neznamená, že televízia zajtra, o rok či o tri skončí. Vezmite si, ako fungujú streamovacie služby, teraz nehovorím o nadnárodných spoločnostiach. Ešte stále majú problém uživiť sami seba na rozdiel od televízií,“ podčiarkol Búza.

