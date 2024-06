Búza: Dúfal som, že spor v Markíze nebude eskalovať do takejto podoby (rozhovor)

Súčasná situácia v TV Markíza je nešťastná pre celú televíziu, predstavuje reputačné riziko a dopady nebudú príjemné ani pre jednu, ani pre druhú stranu sporu. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol producent Tibor Búza, ktorý pôsobil v minulosti ako riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza a neskôr na pozícii programového riaditeľa RTVS.

„Dúfal som, že spor v Markíze bude eskalovať až do takejto podoby, že sa nájde cesta a na negociáciu a tie dva rozdielne pohľady na to, ako by malo vyzerať spravodajstvo a politická diskusia, sa niekde stretnú,“ povedal Búza na margo sporu medzi redaktormi spravodajstva a publicistiky a vedením. Podľa neho vystúpenie moderátora Michala Kovačiča v závere relácie Na telo, v ktorom otvorene hovoril o spore s vedením televízie, nebolo až také dych vyrážajúce, keďže signály o spore medzi vedením a redaktormi existovali už dlhšie.

Koniec Kovačiča na obrazovkách Markízy

Zároveň je však presvedčený, že toto vystúpenie bude znamenať koniec Michala Kovačiča na obrazovkách Markízy.

Ako povedal, Kovačič je inteligentný človek, ktorý si musel uvedomovať, že nikto z ľudí, ktorí riadia túto stanicu, ho už nepustí naspäť na obraz. „Myslím si, že Mišo si toho bol vedomý, pretože z pohľadu zákona je zodpovedný vždy vysielateľ a ten musí si dávať pozor, aby sa takéto veci neopakovali,“ skonštatoval.

Zdôraznil, že diskusná relácia Na telo mala vysokú sledovanosť. Do online priestoru sa síce preniesť dá, no ani zďaleka nebude mať taký zásah ako v televízii. „Pri online diskusiách sa bavíme rádovo o tisícoch divákov, možno 10 až 20-tisíc, ale pri televíznych diskusiách je to v desiatkach tisíc a ten zásah je nepomerne väčší,“ poukázal Búza. Televízna diskusná relácia by však podľa neho chýbala televízii aj politikom, pretože „hlad po tomto typu obsahu tu je.“

Obe strany musia nájsť nejaký konsenzus

Manažment súkromnej televízie urobí podľa neho všetko preto, aby zabezpečil programovú štruktúru v tej podobe a v takom objeme, ako mu to určuje licencia.

„Obidve strany musia nájsť nejaký konsenzus, pretože dlhodobo sa to vliecť nemôže. V tejto chvíli je ťažké povedať, ako sa podarí dosiahnuť, či do toho vstúpi nejaký mediátor, alebo akým spôsobom dôjde k dohode. To si netrúfam predikovať,“ hovorí skúsený televízny manažér.

Búza si však myslí, že manažment má určite nejaký záložný plán, ako zabezpečiť spravodajstvo v prípade výpovedí redaktorov. Na to, či existujú nejaké tlaky z pozadia na vedenie televízie, si netrúfa odpovedať. „To už ideme do roviny špekulácií,“ dodal.

V rozhovore s Tiborom Búzom sa ďalej dozviete:

aké možnosti má TV Markíza pri zabezpečení spravodajstva v prípade veľkého výpadku zamestnancov

akú rolu by v tom mohli zohrať jej sesterské stanice

aké hlavné rozdiely vidí medzi verejnoprávnou televíziou a komerčnými médiami

aké postavenie majú verejnoprávne médiá v susedných Čechách a prečo si myslí, že na Slovensku saturovali úlohy verejnoprávnej televízie komerčné stanice

prečo je presvedčený, že Netflix neznamená koniec bežnej televízie

prečo sa nebojí zániku televíznych diskusií

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify