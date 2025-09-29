Búrlivák Fognini vybehol na rozhodkyňu. V tanečnej súťaži mu vytkla jeho vystúpenie - VIDEO, FOTO

Fabio Fognini
Taliansky tenista Fabio Fognini počas zápasu úvodného kola US Open, v ktorom podľahol krajanovi Stefanovi Travagliovi 4:6, 6:7 (8), 6:3, 0:6. New York, 30. august 2017. Foto: SITA/AP.
Taliansko Tenis

V úvodnom kole mu nielen vystavil stopku, ale aj ukončil kariéru Španiel Carlos Alcaraz. Bývalý tenisový búrlivák Fabio Fognini však bez športu dlho nevydržal.

Stal sa účastníkom tanečnej súťaže Ballando Con Le Stelle, teda talianskej obdobe Let´s dance. Po svojom vystúpení sa však dostal do krížika s uznávanou porotkyňou Selvaggiou Lucarelliovou.

V hľadisku niekdajšiu svetovú deviatku podporovala aj jeho manželka Flavia Pennettaová. Vystúpenie svojho muža po boku profesionálnej tanečnice Giady Liniovej ocenila potleskom.

„Boli ste nevýrazný. Chýbala tomu iskra, na tom budete musieť zapracovať, ale to je normálne, keď k nám prichádzate zo športu,“ povedala mu Lucarelliová.

„Nevýrazný? Raz som niečo myslel vážne a nemal z toho srandu,“ odpovedal Fognini.

„Máte dar pracovať s fanúšikmi, tak ho predajte aj tu. Sklamali ste ma, chcem od vás vidieť oveľa viac,“ uzavrela porotkyňa.

Taliansky búrlivák v tenisovej kariére získal deväť titulov na okruhu ATP.

