Šestnásťročný Sloboda má európsky titul, ktorý pred ním získali iba Kližan a Horanský - VIDEO

Slovenský tenis má víťaza chlapčenských majstrovstiev Európy do 16 rokov. Leon Sloboda ako najvyššie nasadený hráč zvíťazil vo finále v talianskej Parme nad Holanďanom Stanom Putom. Po otočke ho zdolal 3:6, 6:4, 6:3.
Šestnásťročný Sloboda sa stal tretím Slovákom, ktorý triumfoval vo dvojhre na ME v tejto vekovej kategórii. Pred ním to dokázali v roku 2005 Martin Kližan a v roku 2009 Filip Horanský. Informoval o tom web STZ.
Zomrel Djokovičov tenisový otec. Pilič zmenil tento šport, položil základy ATP
Zlatý vo dvojhre aj štvorhre
Zlatú medailu si Sloboda vybojoval aj vo štvorhre. Spolu s Dominikom Mačejom vyhrali vo finále nad najvyššie nasadenou nemeckou dvojicou Eric Dylan Müller, Vincent Jakob Reisach 6:4, 7:6(1). Pred nimi sa zo Slovákov z titulu tešili František Babej s Miloslavom Grolmusom (1996), Karol Beck s Igorom Zelenayom (1998) a Martin Kližan s Andrejom Martinom (2005).
Nemá tenisový sen
„Bol to môj cieľ vyhrať dvojhru a štvorhru a som absolútne šťastný. Vo finále mi ušiel prvý set, ale potom som sa upokojil a otočil zápas. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali počas celého týždňa, najmä svojej mame a celej rodine. Nemám konkrétny tenisový sen, chcem si však svoju hru užívať a v budúcnosti naplniť svoj potenciál,“ vravel Sloboda na Instagrame podujatia.