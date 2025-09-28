Šestnásťročný Sloboda má európsky titul, ktorý pred ním získali iba Kližan a Horanský - VIDEO

Leon Sloboda ovládol ME do 16 rokov vo dvojhre aj štvorhre.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
ME do 16 rokov v tenise.
Leon Sloboda sa teší z celkového triumfu na ME do 16 rokov v Taliansku. Foto: www.tenniseurope.org
Slovenský tenis má víťaza chlapčenských majstrovstiev Európy do 16 rokov. Leon Sloboda ako najvyššie nasadený hráč zvíťazil vo finále v talianskej Parme nad Holanďanom Stanom Putom. Po otočke ho zdolal 3:6, 6:4, 6:3.

Šestnásťročný Sloboda sa stal tretím Slovákom, ktorý triumfoval vo dvojhre na ME v tejto vekovej kategórii. Pred ním to dokázali v roku 2005 Martin Kližan a v roku 2009 Filip Horanský. Informoval o tom web STZ.

Zlatý vo dvojhre aj štvorhre

Zlatú medailu si Sloboda vybojoval aj vo štvorhre. Spolu s Dominikom Mačejom vyhrali vo finále nad najvyššie nasadenou nemeckou dvojicou Eric Dylan Müller, Vincent Jakob Reisach 6:4, 7:6(1). Pred nimi sa zo Slovákov z titulu tešili František Babej s Miloslavom Grolmusom (1996), Karol Beck s Igorom Zelenayom (1998) a Martin Kližan s Andrejom Martinom (2005).

Nemá tenisový sen

„Bol to môj cieľ vyhrať dvojhru a štvorhru a som absolútne šťastný. Vo finále mi ušiel prvý set, ale potom som sa upokojil a otočil zápas. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali počas celého týždňa, najmä svojej mame a celej rodine. Nemám konkrétny tenisový sen, chcem si však svoju hru užívať a v budúcnosti naplniť svoj potenciál,“ vravel Sloboda na Instagrame podujatia.

Viac k osobe: Leon Sloboda
Firmy a inštitúcie: ME do 16 rokovSTZ Slovenský tenisový zväz
Okruhy tém: dvojhra štvorhra Tenisový turnaj Víťaz
