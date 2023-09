Bulharská špeciálna jednotka preskúma dron s výbušninami, ktorý pristál v čiernomorskom rezorte (foto)

Bulharské úrady poslali do mestečka Ťulenovo špeciálnu jednotku, aby preskúmala a deaktivovala dron s výbušninami, ktorý tam pristál. Informuje o tom spravodajský portál Sky News s odvolaním sa na bulharské ministerstvo obrany.

Bezpilotné lietadlo našli v turistickej destinácii pri hranici s Rumunskom a cez Čierne more oproti anektovanému Krymu v nedeľu v noci. Inšpekčný tím rozhodne, ako s ním naložiť, uviedlo ministerstvo.

Svedkovia podľa webstránky Nova.bg uviedli, že dron bol 3 až 3,5 metra dlhý a mal na sebe pripevnenú nádobu s výbušninami.

Unknown drone with a bomb crashed on the Bulgarian coast.

Bulgarian National Radio reports the drone crashed into rocks near the village of Tyulenovo, 70 km from the border with Romania and across the sea from Crimea. pic.twitter.com/KkPFxnWXCe

