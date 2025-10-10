Budúcoročné Giro d'Italia sa nezačne v Taliansku. Ktorá balkánska krajina privíta úvod Grand Tour?

Talianske cyklistické preteky Giro d’Italia sa v nasledujúcej edícii nezačnú na Apeninskom polostrove. Organizátori podujatia prezradil, že úvodné tri etapy sa uskutočnia v Bulharsku.
Ide o druhý rok po sebe a celkovo tretíkrát, čo sa Giro začne na Balkáne. V tomto roku sa Giro začalo v albánskom Durrese a v roku 1996 štartovalo v gréckych Aténach.
„Vlani sme začali v Albánsku, budúci rok to bude Bulharsko,“ povedal počas Festivalu športu organizovaného denníkom Gazzetta dello Sport majiteľ a prezident RCS Urbano Cairo.
„Tieto zahraničné štarty majú pozitívny dopad, nielen v krajinách, kde sa začína, ale aj pre Talianov, ktorí objavujú nové územia. Giro je ambasádorom športu po celom svete,“ dodal.
Preteky Giro d’Italia sa v roku 2026 uskutočnia od 9. do 31. mája. Už 16. krát v histórii sa začnú v zahraničí.
Od roku 2010 sa zahraničné štarty stali častejšie, keďže sedem z ostatných 16 edícií sa začalo mimo Talianska, vrátane izraelského Jeruzalema v roku 2018.
Tohtoročné Giro ovládol Brit Simon Yates po odvážnom sólovom útoku v predposlednej horskej etape, čím predstihol Mexičana Isaaca del Tora a Ekvádorčana Richarda Carapaza.