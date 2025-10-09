Aj elitný francúzsky špurtér končí kariéru. Viac triumfov majú zo súčasných jazdov len Pogačar a Kristoff

Víťaz dvoch etáp Tour de France a ôsmich na Giro d’Italia sa lúči s profesionálnym cyklistickým pelotónom.
Peter Mráz
Arnaud Démare, Peter Sagan
Peter Sagan (vpravo) skončil na druhom mieste v 11. etape Giro d'Italia 2020, víťazom sa stal Arnaud Démare. Foto: www.facebook.com.
Francúzsky cyklista Arnaud Démare po nedeľňajšej klasike Paríž-Tours ukončí profesionálnu kariéru. Tridsaťštyriročný vynikajúci špurtér, ktorý počas kariéry vyhral dve etapy na Tour de France a osem etáp na Giro d’Italia, je dvojnásobný víťaz spomenutého podujatia na francúzskych cestách. Sú to najstaršie cyklistické preteky na svete konajúce sa od roku 1896.

„Prišiel čas. Na konci tejto sezóny po pretekoch Paríž-Tours uzatvorím kapitolu svojej profesionálnej kariéry,“ napísal Démare na instagrame.

Démare dosiahol počas kariéry 97 víťazstiev, čím sa zaradil na tretie miesto medzi aktívnymi jazdcami za Tadejom Pogačarom (107) a Nórom Alexandrom Kristoffom (98), ktorý tiež nedávno oznámil odchod z profesionálneho pelotónu.

Najväčším triumfom Francúza bolo víťazstvo v monumentálnej klasike Miláno-San Remo v roku 2016. Okrem toho vyhral aj ďalšie historické preteky, ako Miláno-Turín a klasiku v belgickom Bruseli, ktorá sa tiež koná od 19. storočia. Víťazstvo s poradovým číslom 61 dosiahol v roku 2019 v jednej z etáp na pretekoch Okolo Slovenska.

