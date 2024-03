Budúca hlava štátu má stáť za EÚ, podľa strany Volt Slovensko sa k európskemu étosu viac priblížil Korčok

Slovensko potrebuje skutočne európskeho prezidenta. Uviedla to politická strana Volt Slovensko, ktorá apeluje na to, aby budúca hlava štátu a vrchný veliteľ ozbrojených síl stál za Európskou úniou (EÚ), a to strategicky, ekonomicky, politicky i vojensky.

Prezident má mať proeurópske smerovanie

K európskemu étosu sa podľa nich viac priblížil občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok než jeho náprotivok a predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD).

„Kariéra pána Korčoka odzrkadľuje jeho proeurópske smerovanie. Veríme, že počas týchto dvoch týždňov už budeme oveľa zreteľnejšie počuť jasné postavenie sa za naše členstvo v EÚ,“ uviedla Andrea Danihelová z Volt Slovensko.

Benefity vstupu do EÚ

Strana pokladá za dôležité, aby naša krajina neoslabovala väzby s európskymi susedmi, ale práve naopak, posilňovala. Členov strany Volt Slovensko mrzí, že žiadneho kandidáta počas prezidentskej kampane nevideli s vlajkou EÚ aspoň na klope saka či na predvolebných plagátoch. Slovensko sa stalo súčasťou EÚ dvadsať rokov dozadu.

„Bol to výsledok dlhého procesu a tvrdej práce na splnenie požiadaviek na člena najväčšieho demokratického bloku národov, aký kedy svet poznal. Výsledkom bol obrovský pokrok v ekonomickej prosperite, ochrane občianskych slobôd a národnej bezpečnosti. Vstup do schengenskej bezhraničnej zóny, eurozóny, teda spoločnej meny a vzdelávacieho systému Erasmus umožnili Slovákom zo všetkých regiónov a povolaní väčšie možnosti práce, štúdia, cestovania a obchodu,“ pripomenula Danihelová.