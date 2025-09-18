Budú si merať dĺžku penisov? Prekážkari sa slovne doťahujú pred finálovým behom - VIDEO

Nórsky atlét Karsten Warholm očakávane postúpil do finále behu na 400 metrov cez prekážky. Rovnako ako jeho najväčší súperi o zlatú medailu Brazílčan Alison dos Santos a Američan Rai Benjamin.
V semifinále bežal prvý menovaný v úvodnom rozbehu, zatiaľ čo jeho protivníci bojovali v treťom. Obaja takisto zabojujú o celkový triumf na majstrovstvách sveta v Japonsku.
Warholm pred piatkovým (19.9.) finále pre web nettavisen.no povedal niečo, čo vzbudilo pozornosť aj jeho kolegu z USA.
„Teraz uvidíme, či to bude len staromódne ´meranie penisu´, alebo či budeme chcieť byť opatrní. Bude to vzrušujúce vidieť,“ povedal Nór ešte pred semifinálovými behmi.
Novinár to povedali aj Benjaminovi, ktorý sa ešte uistil, či počul správne.
Rozosmial sa a priblížil: „Vážne to povedal? Ale ja som černoch, takže všetci vieme, ako to funguje. Je to vtipné, to je on. Môžeme ísť von, zmerať veľkosť penisu a uvidíme, kto vyhrá.“
Warholm zabehol čas 47,72 sekundy. Prvých 300 metrov išiel solídne, no v poslednej časti dráhy dokázal ušetriť trochu energie.
O svojom rivalovi Benjaminovi povedal toto: „Je silný, veľmi, veľmi silný. Určite bude najťažším súperom. Rai je v dobrej forme, o tom niet pochýb.“
Práve ohľadom semifinále Nór vyjadril svoje bizarné myšlienky. Či pôjdu všetci naplno, alebo sa budú chcieť šetriť na vyvrcholenie šampionátu.
Finále behu na 400 metrov cez prekážky je na pláne v piatok o 14.15 SELČ.