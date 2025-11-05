Venus Williamsová sa opäť predstaví na turnaji v Aucklande, má už 45 rokov

Staršia zo sestier Williamsových dostala voľnú kartu na prípravný turnaj pred Australian Open.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Venus Williamsová
Americká tenistka Venus Williamsová sa teší z triumfu nad krajankou Peyton Stearnsovou na turnaji ATP vo Washingtone v júli 2025. Foto: SITA/AP
Sedemnásobná grandslamová šampiónka Venus Williamsová sa v januári 2026 predstaví na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande. Organizátori podujatia naplánovaného od 5. do 11. januára oznámili, že 45-ročná legenda dostala voľnú kartu na tento prípravný turnaj pred Australian Open.

„Je jednou z najväčších hráčok modernej éry a jej výkony na kurte hovoria samé za seba. Mimo kurtu významne prispela k rozvoju ženského tenisu a inšpirovala ďalšiu generáciu svojou neochvejnou vášňou pre šport,“ povedal riaditeľ turnaja Nicolas Lamperin.

Venus Williamsová ovládla Auckland Classic v roku 2015 finálovým triumfom nad Caroline Wozniackou. Na konte má päť titulov z Wimbledonu, dva z US Open a tiež olympijské zlato zo Sydney 2000.

Lamperin označil za „česť“ mať ju späť na turnaji a vyzval fanúšikov, aby využili príležitosť vidieť jednu z najväčších legiend športu v akcii. Na turnaji sa predstaví aj štvornásobná grandslamová šampiónka Naomi Osaková z Japonska.

Australian Open sa začne 18. januára v Melbourne.

