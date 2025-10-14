Bruselské letisko pre celoštátny štrajk zrušilo všetky odlety

Meškania a zrušenia spojov zasiahli v belgickej metropole aj metro a električkovú a autobusovú dopravu.
Zamestnanci prechádzajú cez terminál na medzinárodnom letisku v Bruseli, ktoré je pre generálny štrajk prázdne. Foto: SITA/AP
Bruselské letisko zrušilo v utorok všetky odlety pre celoštátny generálny štrajk, ktorý odborári vyhlásili na protest proti vládnemu plánu úspor. Letisko Charleroi, ktoré je významnou európskou základňou nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, uviedlo, že nemôže prevádzkovať žiadne lety pre nedostatok personálu.

Meškania a zrušenia spojov zasiahli v Bruseli aj metro a električkovú a autobusovú dopravu. Polícia v belgickom hlavnom meste odporučila občanom, aby sa vyhýbali niektorým oblastiam v centre mesta a aby cestovali autom.

Vláda, ktorá zápasí s rozpočtovým deficitom porušujúcim pravidlá Európskej únie, sa snaží reformovať dôchodky a dosiahnuť ďalšie úspory, ktoré však rozzúrili odborárov. Odbory rozhodne odmietajú plánované reformy vrátane obmedzenia možností predčasného odchodu do dôchodku a zmrazenia indexácie miezd.

Táto vláda sľubovala viac udržateľných pracovných miest a zvýšenie kúpnej sily. … A opäť všetci platia, okrem bohatých,“ uviedol odborový zväz CSC.

