Gréci na pokraji zrútenia? Hrozí im 13-hodinový pracovný deň a štrajky sa stupňujú

V Grécku nastal v utorok ďalší výrazný štrajk, ktorý po druhý raz v priebehu tohto mesiaca narušil dopravu a služby. Odbory zorganizovali 24-hodinový výstražný štrajk na protest proti vládnym plánom zaviesť voliteľný 13-hodinový pracovný deň.
Štrajk spôsobil zastavenie verejných a mestských služieb a paralyzoval trajekty a vlaky. Štrajk sa nedotkol leteckej dopravy. Mestská doprava v hlavnom meste Atény fungovala v obmedzenom režime. Počas dňa sa v Aténach a ďalších veľkých mestách konali protesty.
Vláda tvrdí, že 13-hodinový pracovný deň, ktorý má byť schválený v stredu, je dobrovoľný. Opozícia a odbory však argumentujú, že zamestnanci môžu čeliť riziku prepustenia, ak odmietnu pracovať dlhšie.
V súvislosti s 13-hodinovým pracovným dňom sa konal generálny štrajk aj 1. októbra. Ministerka práce Niki Kerameusová pre televíziu SKAI uviedla, že „tento zákon posilňuje zamestnancov a uľahčuje podnikanie“. Dodala, že rozširuje výhody pre pracujúce matky a umožňuje zamestnancom dohodnúť sa na štvordňovom pracovnom týždni.
V Grécku je zákonná pracovná doba osem hodín s možnosťou platených nadčasov. Krajina už legalizovala šesťdňový pracovný týždeň, najmä počas obdobia zvýšeného dopytu v sektoroch ako cestovný ruch.