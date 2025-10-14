Gréci na pokraji zrútenia? Hrozí im 13-hodinový pracovný deň a štrajky sa stupňujú

Odbory zorganizovali 24-hodinový štrajk, ktorý paralyzoval dopravu a verejné služby, hoci letecká doprava zostala nedotknutá.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Business woman is stressed, bored, and overthinking from working on a tablet
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Grécko Iné správy Iné správy z lokality Grécko

V Grécku nastal v utorok ďalší výrazný štrajk, ktorý po druhý raz v priebehu tohto mesiaca narušil dopravu a služby. Odbory zorganizovali 24-hodinový výstražný štrajk na protest proti vládnym plánom zaviesť voliteľný 13-hodinový pracovný deň.

Štrajk spôsobil zastavenie verejných a mestských služieb a paralyzoval trajekty a vlaky. Štrajk sa nedotkol leteckej dopravy. Mestská doprava v hlavnom meste Atény fungovala v obmedzenom režime. Počas dňa sa v Aténach a ďalších veľkých mestách konali protesty.

Vláda tvrdí, že 13-hodinový pracovný deň, ktorý má byť schválený v stredu, je dobrovoľný. Opozícia a odbory však argumentujú, že zamestnanci môžu čeliť riziku prepustenia, ak odmietnu pracovať dlhšie.

V súvislosti s 13-hodinovým pracovným dňom sa konal generálny štrajk aj 1. októbra. Ministerka práce Niki Kerameusová pre televíziu SKAI uviedla, že „tento zákon posilňuje zamestnancov a uľahčuje podnikanie“. Dodala, že rozširuje výhody pre pracujúce matky a umožňuje zamestnancom dohodnúť sa na štvordňovom pracovnom týždni.

V Grécku je zákonná pracovná doba osem hodín s možnosťou platených nadčasov. Krajina už legalizovala šesťdňový pracovný týždeň, najmä počas obdobia zvýšeného dopytu v sektoroch ako cestovný ruch.

Okruhy tém: Pracovný čas Štrajk v Grécku Zamestnanci
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk