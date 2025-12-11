Brusel vyšetruje čínskeho výrobcu letiskových skenerov pre možné narušenie vnútorného trhu

Európska únia (EÚ) vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovanie čínskej spoločnosti Nuctech, ktorá dodáva skenery pre letiská a prístavy. Podľa Európskej komisie (EK) existuje podozrenie, že firma profitovala z nelegálnych štátnych dotácií, ktoré mohli narušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ.
Vyšetrovanie nadväzuje na neohlásené kontroly, ktoré Komisia vykonala v apríli 2024 v pobočkách Nuctechu v Poľsku a Holandsku.
Deformovanie vnútorného trhu
Podľa Komisie určité formy podpory zo strany čínskej vlády„môžu predstavovať zahraničné subvencie deformujúce vnútorný trh“. Obavy sa týkajú kombinácie grantov, daňových zvýhodnení a preferenčného financovania, ktoré mohli negatívne ovplyvniť konkurenciu v EÚ.
Európske firmy podľa Bruselu nemajú v Číne spravodlivé obchodné prostredie
Nuctech vyrába detekčné skenery pre letiská, prístavy a colné služby. Litva firmu v roku 2021 zakázala z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.
„Systémy na detekciu hrozieb zohrávajú zásadnú úlohu pri tom, aby Európa zostala otvorená, no zároveň bezpečná. Preto potrebujeme rovnaké podmienky na trhu,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová.
Neférová konkurencia
Vyšetrovanie sa opiera o pravidlá prijaté v roku 2023, ktoré majú riešiť neférovú konkurenciu zo strany podnikov podporovaných zahraničnými vládami. Nuctech je dcérskou spoločnosťou štátom kontrolovanej skupiny Tsinghua Tongfang pôsobiacej v oblasti jadrovej techniky, IT a detekčných systémov.
Expert na ázijské štúdie víta samit EÚ - Čína. Minimálne Pekingu ukážeme naše červené čiary
Spoločnosť vo vyhlásení potvrdila, že o vyšetrovaní vie, a zdôraznila, že pôsobí „nezávisle, transparentne a v plnom súlade s medzinárodnými pravidlami“. Zároveň vyzvala, aby boli fakty „posúdené presne a nestranne“.