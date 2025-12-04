Brusel otestuje svoju odolnosť voči hospodárskym hrozbám Číny a USA

Európska komisia (EK) posúdi, či súčasný systém hospodárskej bezpečnosti Európskej únie (EÚ) dokáže dostatočne rýchlo reagovať na hrozby zo strany Číny a Spojených štátov. Ak identifikuje nedostatky, do budúceho leta navrhne nové opatrenia.
Ako informuje web POLITICO, Brusel sa zameria na šesť „vysokorizikových“ oblastí, v ktorých je Európa najzraniteľnejšia. Patria medzi ne kontrola prichádzajúcich investícií, posilnenie obranného a vesmírneho priemyslu, udržanie náskoku v kľúčových technológiách a ochrana kritickej infraštruktúry.
Hrozí zánik celých odvetví
„Niektorí dodávatelia nezdieľajú naše hodnoty ani dlhodobé záujmy. A niektorí sú dokonca ochotní tieto závislosti zneužiť,“ uviedol podpredseda EK pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Európa chce od USA nižšie clá na oceľ, Washington požaduje menej digitálnej regulácie
Podľa neho Európa nemá čas nazvyš: „V priebehu jedného či dvoch rokov môžu byť celé sektory našej ekonomiky vymazané v dôsledku globálnej nadprodukcie a geopolitického napätia.“
Ochrana hospodárskej bezpečnosti
Komisia chce do tretieho štvrťroka budúceho roka predstaviť hodnotenie existujúcich nástrojov alebo návrh nových. Zároveň plánuje motivovať priemysel k prijatiu tzv. „bezpečnostnej prirážky“, aby firmy zohľadňovali riziká spojené s bezpečnosťou dodávok, aj keď to znamená vyššie náklady.
Končí éra závislosti. EÚ buduje vlastný systém dodávok kovov vzácnych zemín
Komisia zároveň zverejnila dva dokumenty zamerané na zníženie vystavenia EÚ nepriateľskému ekonomickému správaniu zo strany USA a Číny – doktrínu hospodárskej bezpečnosti a stratégiu diverzifikácie dodávok kritických nerastov potrebných na výrobu elektromobilov, veterných turbín a stíhacích lietadiel.