Brusel otestuje svoju odolnosť voči hospodárskym hrozbám Číny a USA

Zároveň plánuje motivovať priemysel k prijatiu tzv. „bezpečnostnej prirážky“, aby firmy zohľadňovali riziká spojené s bezpečnosťou dodávok, aj keď to znamená vyššie náklady.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Foto: archívne, SITA/AP
Európa Ekonomika Ekonomika z lokality Európa

Európska komisia (EK) posúdi, či súčasný systém hospodárskej bezpečnosti Európskej únie (EÚ) dokáže dostatočne rýchlo reagovať na hrozby zo strany Číny a Spojených štátov. Ak identifikuje nedostatky, do budúceho leta navrhne nové opatrenia.

Ako informuje web POLITICO, Brusel sa zameria na šesť „vysokorizikových“ oblastí, v ktorých je Európa najzraniteľnejšia. Patria medzi ne kontrola prichádzajúcich investícií, posilnenie obranného a vesmírneho priemyslu, udržanie náskoku v kľúčových technológiách a ochrana kritickej infraštruktúry.

Hrozí zánik celých odvetví

„Niektorí dodávatelia nezdieľajú naše hodnoty ani dlhodobé záujmy. A niektorí sú dokonca ochotní tieto závislosti zneužiť,“ uviedol podpredseda EK pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.

Podľa neho Európa nemá čas nazvyš: „V priebehu jedného či dvoch rokov môžu byť celé sektory našej ekonomiky vymazané v dôsledku globálnej nadprodukcie a geopolitického napätia.“

Ochrana hospodárskej bezpečnosti

Komisia chce do tretieho štvrťroka budúceho roka predstaviť hodnotenie existujúcich nástrojov alebo návrh nových. Zároveň plánuje motivovať priemysel k prijatiu tzv. „bezpečnostnej prirážky“, aby firmy zohľadňovali riziká spojené s bezpečnosťou dodávok, aj keď to znamená vyššie náklady.

Komisia zároveň zverejnila dva dokumenty zamerané na zníženie vystavenia EÚ nepriateľskému ekonomickému správaniu zo strany USA a Číny – doktrínu hospodárskej bezpečnosti a stratégiu diverzifikácie dodávok kritických nerastov potrebných na výrobu elektromobilov, veterných turbín a stíhacích lietadiel.

Viac k osobe: Maroš Šefčovič
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEU Európska únia
Okruhy tém: Ekonomika Konkurencieschopnosť EÚ
