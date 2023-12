Brusel dodá Ukrajine ďalších 500 generátorov na produkciu elektriny, informovala Európska komisia

Európska komisia (EK) v piatok sľúbila, že Ukrajine pošle ďalších 500 generátorov na produkciu elektriny. EK o tom informovala na mikroblogovacej sieti X.

Celkový počet generátorov dodaných na Ukrajinu z Európskej únie sa tak zvýši na viac ako 5 500, „aby sa zabezpečili dostatočné dodávky energie a aby sa udržali v činnosti dôležité služby,“ uviedla EK. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Nové generátory dodané Kyjevu pochádzajú z núdzových rezerv Únie v Poľsku. Náklady na odoslanie 500 generátorov na Ukrajinu predstavujú 16,5 milióna eur.

Continued brutal attacks by Russia have left Ukrainian energy infrastructure fragile.

We are sending an additional 500 power generators to Ukraine, bringing the total to over 5,500, to ensure a sufficient energy supply and to keep vital services running.#StandWithUkraine

— European Commission (@EU_Commission) December 22, 2023