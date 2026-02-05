Britský premiér sa ospravedlnil obetiam sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina

Britský premiér Keir Starmer sa vo štvrtok verejne ospravedlnil obetiam zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina za to, že do funkcie britského veľvyslanca v USA vymenoval zdiskreditovaného politika Petra Mandelsona.
Starmer, ktorý čelí silnému politickému tlaku, tak reagoval na nové obvinenia o Mandelsonových úzkych väzbách na odsúdeného sexuálneho delikventa.
Osobne aj finančne
Kontroverziu vyvolali nedávno zverejnené dokumenty, ktoré poukazujú na blízke osobné aj finančné kontakty medzi Mandelsonom a Epsteinom. Najnovšia kríza oslabila už aj tak krehkú pozíciu premiéra a vyvolala pochybnosti o jeho úsudku, a to aj medzi členmi vládnej Labouristickej strany.
„Ospravedlňujem sa,“ povedal emotívne Starmer a obrátil sa priamo na Epsteinove obete, ktoré podľa neho „žili s traumou, akú si väčšina z nás len ťažko dokáže predstaviť“ a „videli, ako sa spravodlivosť odkladá a príliš často im bola odopretá“.
„Prepáčte za to, čo sa vám stalo, prepáčte, že vás toľko ľudí s mocou sklamalo, prepáčte, že som uveril Mandelsonovým klamstvám a vymenoval ho,“ dodal.
Aj citlivé informácie
Starmer odvolal bývalého ministra a niekdajšieho eurokomisára pre obchod Mandelsona z postu veľvyslanca už vlani v septembri, len sedem mesiacov po jeho nástupe do funkcie. Urobil tak po predchádzajúcom zverejnení materiálov týkajúcich sa Epsteina, ktorý zomrel vo väzbe v roku 2019, keď čelil obvineniam zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi.
Mandelson klamal
Nové e-maily medzi oboma mužmi podľa médií odhalili mimoriadne blízky vzťah, finančné prepojenia, súkromné fotografie aj náznaky, že Mandelson mohol Epsteinovi odovzdávať dôverné a potenciálne citlivé informácie.
Premiér tvrdí, že Mandelson mu opakovane klamal, aby získal post vo Washingtone, a že nepoznal „hĺbku a rozsah“ ich priateľstva. Zároveň priznal, že vedel o pretrvávajúcich kontaktoch aj po Epsteinovom odsúdení v USA v roku 2008, čo vyvolalo ďalšie znepokojenie medzi zákonodarcami jeho strany.