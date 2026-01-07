Britský premiér: Nasadenie vojakov na Ukrajine po uzavretí prímeria bude schvaľovať parlament

Britský premiérKeir Starmer v stredu oznámil, že plány na vyslanie britských vojakov na Ukrajinu po prípadnom uzavretí prímeria medzi Kyjevom a Moskvou by najskôr musel schváliť parlament.
Vyhlásil to deň po tom, čo Veľká Británia a Francúzsko podpísali v Paríži deklaráciu o zámere nasadiť svoje jednotky na ukrajinskom území spolu s ďalšími európskymi partnermi po uzavretí mierovej dohody s Ruskom.
„Ak by na základe podpísanej deklarácie mali byť nasadené vojenské jednotky, predložil by som túto záležitosť snemovni na hlasovanie,“ povedal Starmer počas každotýždňovej hodiny otázok v Dolnej snemovni britského parlamentu.
Ako dodal, počet vojakov by sa „určoval v súlade s našimi vojenskými plánmi“ a tiež by bol po uzavretí prímeria predložený do parlamentu na hlasovanie.
Po utorkovom stretnutí tzv. „Koalície ochotných“ v Paríži Starmer uviedol, že po prímerí Veľká Británia a Francúzsko zriadia na Ukrajine vojenské centrá a vybudujú chránené zariadenia na uskladnenie zbraní a vojenskej techniky, aby podporili obranné kapacity Kyjeva.
Londýn už skôr potvrdil, že na Ukrajine pôsobí „malý počet“ britských vojakov v podporných úlohách.